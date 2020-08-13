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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью, в том числе монетами номиналом десять рублей. При этом на фоне роста безналичных платежей и снижения выпуска банкнот вырос объем выпуска монет, в том числе крупного номинала. Об этом сообщает газета «Известия».В источнике
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Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Lenta.ru18:22
URA.Ru

Россияне перестали считать монеты деньгами

URA.Ru18:01
ФАН

«Крупная» мелочь теряет популярность в России

ФАНвчера в 16:11
ФедералПресс

Россияне стали отказываться от использования мелочи

ФедералПрессвчера в 16:57
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Известия17:01
РЕН ТВ

У россиян оказались тонны монет

РЕН ТВвчера в 16:43

Интерьер нового Mercedes S-Class опубликован на тизерах

Раскрыты технические детали нового Mercedes S-Class 2020 Mercedes-Benz утверждает, что новый S-класс, который должен дебютировать в конце этого года, будет отличаться «революционным» дизайном интерьера, который предложит новые технологии и конструктивные особенности, направленные на обеспечение беспрецедентного уровня комфорта.
Avtovesti.comвчера в 04:30

Двух жителей Латвии задержали во время акций протеста в Белоруссии

Министерство иностранных дел Латвии получило информацию о том, что во время акций протеста в Белоруссии были задержаны два жителя Латвии, сообщил журналистам в четверг глава МИД балтийской республики Эдгарс Ринкевич.
РИА Новости18:24

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новости12 августа в 07:10
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