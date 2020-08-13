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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью, в том числе монетами номиналом десять рублей. При этом на фоне роста безналичных платежей и снижения выпуска банкнот вырос объем выпуска монет, в том числе крупного номинала. Об этом сообщает газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Россияне отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот.
Известия17:01
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Телеканал 360°

Россияне отказываются от использования монет

Телеканал 360°18:52
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Lenta.ru18:22
РЕН ТВ

У россиян оказались тонны монет

РЕН ТВвчера в 16:43
ФедералПресс

Россияне стали отказываться от использования мелочи

ФедералПрессвчера в 16:57
ФАН

«Крупная» мелочь теряет популярность в России

ФАНвчера в 16:11
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Известия17:01
URA.Ru

Россияне перестали считать монеты деньгами

URA.Ru18:01

Ростех и ОКБ «Факел» создают уникальный комплекс для мониторинга судоходства из космоса

Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех и опытное конструкторское бюро "Факел" разработали прототип комплекса на основе космического аппарата нанокласса для мониторинга движения морских и речных судов.
ADVIS.ru11 августа в 04:59
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Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ruвчера в 09:06
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Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона

Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
Известия21:05
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МИД опроверг публикацию NYT о разговоре Лаврова и Помпео по талибам

Москва опровергает публикацию газеты New York Times о сути разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по вопросу о талибах («Талибан» – запрещено в РФ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Взгляд.рувчера в 10:16
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Дегтярев встретил жену и двоих сыновей в аэропорту Хабаровска

Ранее Дегтярев сообщал журналистам, что рассчитывает, что семья, которую он не видел с 20 июля после назначения на должность врио губернатора Хабаровского края, вскоре приедет к нему в Хабаровск.
Интерфакс - Россия21:43

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
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