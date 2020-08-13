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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью, в том числе монетами номиналом десять рублей. При этом на фоне роста безналичных платежей и снижения выпуска банкнот вырос объем выпуска монет, в том числе крупного номинала. Об этом сообщает газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Россияне отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот.
Известия17:01
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Телеканал 360°

Россияне отказываются от использования монет

Телеканал 360°18:52
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Lenta.ru18:22
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Известия17:01
ФедералПресс

Россияне стали отказываться от использования мелочи

ФедералПрессвчера в 16:57
ФАН

«Крупная» мелочь теряет популярность в России

ФАНвчера в 16:11
URA.Ru

Россияне перестали считать монеты деньгами

URA.Ru18:01
РЕН ТВ

У россиян оказались тонны монет

РЕН ТВвчера в 16:43

Х5 в I полугодии упрочила лидерство среди продовольственных ритейлеров

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в первом полугодии 2020 года упрочила свое лидерство по выручке среди российских продуктовых ритейлеров, следует из отчетности X5 и комментариев главного исполнительного директора компании Игоря Шехтермана.
РИА Новостивчера в 08:37
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Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право.
РБК19:15
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Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Коммерсантъвчера в 15:22
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Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБКвчера в 08:26
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона

Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
Известия21:05
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На Сахалине в суд передали уголовное дело санитарки, насмерть обварившей ребенка кипятком

Прокурор за причинение смерти ребенку по неосторожности утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения "Милосердие" Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Тымовском районе в центральной части Сахалина.
ТАСС20:22

Злостных автохулиганов предложили лишать прав

Штрафы за мелкое хулиганство могут увеличить, если оно было совершено повторно, а злостных нарушителей, которые привлекаются более двух раз, планируют лишать водительских прав за хулиганство с использованием автомобиля.
РИА Новости20:23