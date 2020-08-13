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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью, в том числе монетами номиналом десять рублей. При этом на фоне роста безналичных платежей и снижения выпуска банкнот вырос объем выпуска монет, в том числе крупного номинала. Об этом сообщает газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Россияне отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

У домах россиян хранятся тонны монет на миллиарды рублей

РЕН ТВ01:25
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Известия17:01
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Lenta.ru18:22
URA.Ru

Россияне перестали считать монеты деньгами

URA.Ru18:01
ФедералПресс

Россияне стали отказываться от использования мелочи

ФедералПрессвчера в 16:57
ФАН

«Крупная» мелочь теряет популярность в России

ФАНвчера в 16:11
Телеканал 360°

Россияне отказываются от использования монет

Телеканал 360°18:52

Где в Самарской области выявили 49 больных коронавирусом за сутки

Новые случаи заражения зарегистрированы в Тольятти (26), Самаре (12), Похвистневском районе (3), Новокуйбышевске (2) и по одному в Жигулевске, Похвистнево, Безенчукском, Борском, Исаклинском, Красноярском районах.
Evo-rus.com08:44
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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В июле в Москве от коронавируса умерли 742 человека

От коронавируса как основной причины смерти в июле в Москве умерло 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне, и почти в 4 раза меньше, чем в мае, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости13:30
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США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»

США отправят на встречу с представителями России в Вену для обсуждения вопросов стратегической стабильности одну из самых высокопоставленных делегаций за всю историю, пообещал спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
Газета.Ru13:22
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Протестующие начали расходиться с площади Независимости в Минске

Многотысячная акция протеста на площади Независимости в Минске перед Домом Правительства и зданием ЦИК окончилась, люди расходятся, обещая приходить ежедневно, сообщает портал TUT.by в своем Telegram-канале.
Газета.Ru14:18

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Drovorub представляет угрозу телекоммуникационным системам спецслужб США, Министерству обороны и клиентам оборонно-промышленной базы, использующим систему Linux, для которой предназначено ПО, говорится в заявлении.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Киев отреагировал на выдачу задержанных в Белоруссии россиян Москве

Передача задержанных в Белоруссии россиян Москве означает, что «предмет дальнейшего диалога» по этой теме между Минском и Киевом «пропадает сам по себе», заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
Взгляд.ру13:33
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ03:21
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Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.com10:13
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Баринов сравнил Семина с Николичем

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о сходствах нынешнего наставника «железнодорожников» Марко Николича с его предшественником Юрием Сёминым.
Metaratings10:04