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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью, в том числе монетами номиналом десять рублей. При этом на фоне роста безналичных платежей и снижения выпуска банкнот вырос объем выпуска монет, в том числе крупного номинала. Об этом сообщает газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Россияне отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

У домах россиян хранятся тонны монет на миллиарды рублей

РЕН ТВ01:25
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Известия17:01
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Lenta.ru18:22
URA.Ru

Россияне перестали считать монеты деньгами

URA.Ru18:01
ФедералПресс

Россияне стали отказываться от использования мелочи

ФедералПрессвчера в 16:57
ФАН

«Крупная» мелочь теряет популярность в России

ФАНвчера в 16:11
Телеканал 360°

Россияне отказываются от использования монет

Телеканал 360°18:52

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ03:21
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Бывший вице-губернатор Петербурга стал совладельцем «Стройтрансгаза»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, известный в строительной отрасли предприниматель Владимир Лавленцев стал совладельцем АО "Стройтрансгаз" - крупного подрядчика по возведению инфраструктурных объектов.
Интерфакс06:35
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«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.
Евразия.Эксперт03:03
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Загитова поступает в РАНХиГС по направлению «Журналистика»

Олимпийская чемпионка в фигурном катании россиянка Алина Загитова поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению "Журналистика", соответствующий документ опубликован на официальном сайте учебного учреждения.
РИА Новости06:36

Минобороны предложило засекретить все данные об оборонной сфере России

Москва, 14 августа 2020, 15:15 — REGNUM Министерство обороны России выступило с предложением о том, что вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной.
REGNUM08:15
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