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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Россияне стали меньше тратить на алкоголь — средний чек на покупки в алкомаркетах с января по август текущего года составил 447 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда было 519 рублей). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты анализа компании «Такском».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).
RT на русском00:05
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РЕН ТВ

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

РЕН ТВ03:23
Эхо Москвы

Россияне стали меньше тратить на алкоголь, показало исследование, охватившее более 20 миллиардов покупок

Эхо Москвы03:07
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

RT на русском00:05
Газета.Ru

Средний чек в алкомаркетах РФ снизился с начала года на 14%

Газета.Ru02:10
ФедералПресс

Стало известно, как изменился средний чек в российских магазинах

ФедералПресс01:40
Аргументы и Факты

Эксперты выяснили, на что россияне стали тратить больше денег

Аргументы и Факты01:07
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

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Astera01:46
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