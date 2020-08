Приключения сахарной сумчатой летяги в геймплее AWAY: The Survival Series с gamescom

Атмосферное приключение AWAY: The Survival Series, над которым работают бывшие разработчики Assassin's Creed, Prince of Persia и Far Cry, получило на gamescom 2020 свежий геймплейный ролик, в котором показано путешествие героя — сахарной сумчатой летяги.