Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Россияне стали меньше тратить на алкоголь — средний чек на покупки в алкомаркетах с января по август текущего года составил 447 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда было 519 рублей). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты анализа компании «Такском».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).
RT на русскомвчера в 00:05
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Lenta.ruвчера в 02:50
РЕН ТВ

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

РЕН ТВвчера в 03:23
Эхо Москвы

Россияне стали меньше тратить на алкоголь, показало исследование, охватившее более 20 миллиардов покупок

Эхо Москвывчера в 03:07
РБК

Эксперты увидели сокращение трат россиян на алкоголь

РБКвчера в 03:31
Газета.Ru

Средний чек в алкомаркетах РФ снизился с начала года на 14%

Газета.Ruвчера в 02:10
Аргументы и Факты

Эксперты выяснили, на что россияне стали тратить больше денег

Аргументы и Фактывчера в 01:07
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

RT на русскомвчера в 00:05

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новости18:41
1,4K

Президент Турции пригрозил «народам Греции и Франции»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в некомпетентности власти Греции и Франции в послании выпускникам военной академии сухопутных войск в Анкаре, пригрозив этим странам последствиями в связи с кризисом в Средиземноморье.
Взгляд.рувчера в 13:03
2

Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новости29 августа в 06:50
28

Власти, имея блок-пакет БСК, не могли влиять на решения акционеров

Власти Башкирии, владеющей 38,3% АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия"), не могли влиять на итоговые решения акционеров по социальной политике, дивидендным выплатам и стратегии развития предприятия, заявил глава республики Радий Хабиров.
Интерфаксвчера в 14:20
1

На Сахалине спасатели ищут пропавших сборщиков ягод

Южно-Сахалинск, 31 августа 2020, 02:52 — REGNUM На Сахалине пропали три человека, которые направились от села Отрадное морем на лодке к вулкану Тятя для сбора ягод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
REGNUM19:52
7

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

По итогам первого полугодия 2020 года, по данным Росстата, оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4%, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5%, ВВП, по предварительной оценке – на 3,6%.
РИА Новости17:08

Трамп назвал Абэ величайшим премьер-министром в истории Японии

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Японии Синдзо Абэ величайшим премьер-министром страны в истории, а сам телефонный разговор с японским лидером «замечательной беседой».
Общественная служба новостей00:13