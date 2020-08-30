Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Россияне стали меньше тратить на алкоголь — средний чек на покупки в алкомаркетах с января по август текущего года составил 447 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда было 519 рублей). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты анализа компании «Такском».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).
RT на русском00:05
Подробнее о событии
РБК

Эксперты увидели сокращение трат россиян на алкоголь

РБК03:31
РЕН ТВ

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

РЕН ТВ03:23
Эхо Москвы

Россияне стали меньше тратить на алкоголь, показало исследование, охватившее более 20 миллиардов покупок

Эхо Москвы03:07
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Lenta.ru02:50
Газета.Ru

Средний чек в алкомаркетах РФ снизился с начала года на 14%

Газета.Ru02:10
Аргументы и Факты

Эксперты выяснили, на что россияне стали тратить больше денег

Аргументы и Факты01:07
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

RT на русском00:05

США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
611

Более 360 белорусских спортсменов выступили против результатов выборов

Под обращением стоят более 360 подписей, среди которых имена серебряного призера Олимпийских игр 2008 Андрея Кравченко, бронзового призера чемпионата мира 2015 года по боксу Дмитрия Асанова, чемпиона мира и Европы Степана Попова и других.
Известия04:51
11

Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В перспективе эти силовые агрегаты должны получить модели УАЗ и внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости дня28 августа в 01:58
192

Кравцов перешёл в «Трактор» и проведёт полноценный сезон в КХЛ

Возвращение в Континентальную хоккейную лигу сложилось для Кравцова неудачно: в 11 матчах он набрал 3 (1+2) очка, заработав показатель полезности «-4», и вскоре попал в запас, после чего российский форвард вернулся в расположение системы «Рейнджерс».
Чемпионат06:04

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
219