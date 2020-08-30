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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Россияне стали меньше тратить на алкоголь — средний чек на покупки в алкомаркетах с января по август текущего года составил 447 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда было 519 рублей). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты анализа компании «Такском».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).
RT на русском00:05
Подробнее о событии
РБК

Эксперты увидели сокращение трат россиян на алкоголь

РБК03:31
РЕН ТВ

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

РЕН ТВ03:23
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

RT на русском00:05
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Lenta.ru02:50
Газета.Ru

Средний чек в алкомаркетах РФ снизился с начала года на 14%

Газета.Ru02:10
Аргументы и Факты

Эксперты выяснили, на что россияне стали тратить больше денег

Аргументы и Факты01:07
Эхо Москвы

Россияне стали меньше тратить на алкоголь, показало исследование, охватившее более 20 миллиардов покупок

Эхо Москвы03:07

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Интерфаксвчера в 14:11
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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В Киеве заявили о готовности Кравчука посетить Донбасс

Первый замглавы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил о готовности руководителя делегации Леонида Кравчука поехать на неподконтрольную Киеву часть Донбасса.
RT на русском07:18
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Протесты в Белоруссии сочли бессмысленными без сноса памятников Ленину

«Если вы при своих протестах, которые уже чуть ли не месяц происходят, не завалили того лысого старого сифилитика-болвана, то грош вам цена!» — сказал Дроздов, подчеркнув, что «национально-освободительная борьба не может происходить под памятником Ленину и на проспекте Ленина».
Lenta.ru04:53
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Штаб Тихановской рассказал о планах оппозиции после передачи ей власти

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии и глава оппозиции в республике Светлана Тихановская хочет восстановить Конституцию страны от 1994 года, а также сформировать временное переходное правительство на основе действующего в настоящее время кабмина.
Комсомольская правда07:16
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Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новостивчера в 06:50
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