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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Россияне стали меньше тратить на алкоголь — средний чек на покупки в алкомаркетах с января по август текущего года составил 447 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда было 519 рублей). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты анализа компании «Такском».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).
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Эксперты увидели сокращение трат россиян на алкоголь

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Россияне стали меньше тратить на алкоголь

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