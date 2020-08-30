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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Россияне стали меньше тратить на алкоголь — средний чек на покупки в алкомаркетах с января по август текущего года составил 447 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда было 519 рублей). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты анализа компании «Такском».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).
RT на русском00:05
Подробнее о событии
РБК

Эксперты увидели сокращение трат россиян на алкоголь

РБК03:31
Аргументы и Факты

Эксперты выяснили, на что россияне стали тратить больше денег

Аргументы и Факты01:07
Эхо Москвы

Россияне стали меньше тратить на алкоголь, показало исследование, охватившее более 20 миллиардов покупок

Эхо Москвы03:07
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Lenta.ru02:50
Газета.Ru

Средний чек в алкомаркетах РФ снизился с начала года на 14%

Газета.Ru02:10
РЕН ТВ

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

РЕН ТВ03:23
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

RT на русском00:05

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Панские газы: Польша мечтает о собственной энергетической империи

Польша связывает с грядущим введением в строй GIPL создание собственной энергетической империи, которая, как надеются в Варшаве, установит контроль над энергетикой восточноевропейского региона, существенно потеснив «Газпром».
Известия17:02
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В Петербурге цены на новостройки в августе снова выросли

По оценкам участников рынка, с момента снятия COVID-ограничений, новостройки в России стабильно дорожают на 1–1,2% в месяц, август не стал исключением: средние цены выросли на первичном рынке большинства крупных городов России, в среднем — на 1,2%. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что в среднесрочной перспективе новостройки продолжат дорожать.
DP.RU05:01
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

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REGNUM01:54
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В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко источник агентства Напомним, что ранее NASA опубликовало информацию о том, что запуск пилотируемого "Союза МС-18" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 10 апреля 2021 года.
Piter.tv28 августа в 04:15
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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