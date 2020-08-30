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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Россияне стали меньше тратить на алкоголь — средний чек на покупки в алкомаркетах с января по август текущего года составил 447 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда было 519 рублей). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты анализа компании «Такском».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).
RT на русскомвчера в 00:05
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РБК

Эксперты увидели сокращение трат россиян на алкоголь

РБКвчера в 03:31
РЕН ТВ

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

РЕН ТВвчера в 03:23
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

RT на русскомвчера в 00:05
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Lenta.ruвчера в 02:50
Газета.Ru

Средний чек в алкомаркетах РФ снизился с начала года на 14%

Газета.Ruвчера в 02:10
Аргументы и Факты

Эксперты выяснили, на что россияне стали тратить больше денег

Аргументы и Фактывчера в 01:07
Эхо Москвы

Россияне стали меньше тратить на алкоголь, показало исследование, охватившее более 20 миллиардов покупок

Эхо Москвывчера в 03:07

Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

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Коммерсантъвчера в 22:25
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Взгляд.рувчера в 08:02
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Как «коронакризис» повлиял на основные характеристики ищущих работу

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