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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Россияне стали меньше тратить на алкоголь — средний чек на покупки в алкомаркетах с января по август текущего года составил 447 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда было 519 рублей). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты анализа компании «Такском».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).
RT на русском00:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

Средний чек в алкомаркетах РФ снизился с начала года на 14%

Газета.Ru02:10
РЕН ТВ

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

РЕН ТВ03:23
Эхо Москвы

Россияне стали меньше тратить на алкоголь, показало исследование, охватившее более 20 миллиардов покупок

Эхо Москвы03:07
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Lenta.ru02:50
РБК

Эксперты увидели сокращение трат россиян на алкоголь

РБК03:31
Аргументы и Факты

Эксперты выяснили, на что россияне стали тратить больше денег

Аргументы и Факты01:07
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

RT на русском00:05

В Киеве заявили о готовности Кравчука посетить Донбасс

Первый замглавы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил о готовности руководителя делегации Леонида Кравчука поехать на неподконтрольную Киеву часть Донбасса.
RT на русском07:18
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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Минпросвещения посоветовало сообщать в прокуратуру о поборах в школе

Начальник департамента госполитики в образовании Минпросвещения Евгений Семченко порекомендовал родителям школьников обращаться в компетентные органы, если в учебных заведениях взимают деньги.
РБК05:04
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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О намерении сделать «фактором риска» марку и модель страхуемого автомобиля уже заявили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», стоимость ОСАГО у которых в скором времени также будет зависеть от семейного положения страхователя.
Автоновости дня03:25
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения", - сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru06:19
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Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомости28 августа в 15:42
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