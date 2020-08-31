Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Комсомольская правда 21

В этом году россияне стали реже покупать алкоголь. В январе-августе средний чек составил 447 рублей, что на 14 процентов ниже, чем за тот же период прошлого года. Основное падение продаж было отмечено весной.