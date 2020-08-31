Россияне стали меньше тратить на алкоголь
В этом году россияне стали реже покупать алкоголь. В январе-августе средний чек составил 447 рублей, что на 14 процентов ниже, чем за тот же период прошлого года. Основное падение продаж было отмечено весной.В источнике
С чего всё началось
Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%
Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).
RT на русскомвчера в 00:05
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