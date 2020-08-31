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Российская газета
Российская газета

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

В этом году россияне стали реже покупать алкоголь. В январе-августе средний чек составил 447 рублей, что на 14 процентов ниже, чем за тот же период прошлого года. Основное падение продаж было отмечено весной.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).
RT на русскомвчера в 00:05
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Российская газета

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Российская газета00:35
РБК

Эксперты увидели сокращение трат россиян на алкоголь

РБКвчера в 03:31
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Lenta.ruвчера в 02:50
Эхо Москвы

Россияне стали меньше тратить на алкоголь, показало исследование, охватившее более 20 миллиардов покупок

Эхо Москвывчера в 03:07
Газета.Ru

Средний чек в алкомаркетах РФ снизился с начала года на 14%

Газета.Ruвчера в 02:10
Аргументы и Факты

Эксперты выяснили, на что россияне стали тратить больше денег

Аргументы и Фактывчера в 01:07
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

RT на русскомвчера в 00:05

Дмитрий Дибров хочет лишить старшего сына права на наследство

У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать. Все имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис.
Дмитрий Дибров
Журналист
Вечерний курьервчера в 14:17
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На Украине заговорили о возобновлении производства вакцин

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет технических возможностей для исследований и разработки любых вакцин, в том числе против коронавируса, однако на данный момент ведется подготовка к массовому производству.
Известия22:55

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Общественная служба новостей00:13

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РИА Новости23:22
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Пекин бросил новый вызов США в Индо-Тихоокеанском регионе Военно-морские силы КНР завершили масштабные учения в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, подтвердив решимость установить контроль над богатыми природными ресурсами спорными территориями Индо-Тихоокеанского региона, входящими в зону стратегических интересов США.
Коммерсантъвчера в 13:23

Кабмин выделил 34 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

Из резервного фонда правительства России Минтруду выделят 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, пишет «Ъ». Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Все новости (Нижний Тагил)вчера в 07:10
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