Экономика
Российская газетаРоссияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь
Большинство теперь предпочитают тратить деньги в небольших магазинах рядом с домом и заказывать товар через интернет, поскольку считают это менее опасным в период пандемии. Онлайн россияне покупают преимущественно еду.
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Исследование: Россияне ближайшие полгода планируют экономить на развлечениях
Национальная служба новостей17:41
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Транспорт
Камеры выявили 230 тысяч водителей без пропусков 22 апреля в Москве
"За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
В подмосковной больнице 60 сотрудников заболели коронавирусом
В Люберецкой областной больнице 60 сотрудников заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе подмосковного министерства здравоохранения.
Российская газета 15:08
Культура
Скончалась американская актриса Ширли Найт
Национальная служба новостей 16:59
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Транспорт
Почти 4 млн москвичей привязали номера машин к пропускам
Более 3,9 млн москвичей привязали номера своих автомобилей к цифровому пропуску, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 17:59
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Кино
Первый тизер сериала «Грозный» появился в Сети
Первый тизер исторического сериала «Грозный» представил телеканал «Россия 1». Об этом сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 09:36
Кино
СМИ: в разработку запущен сериал по «Звёздным войнам» от автора «Жизней матрёшки»
Игромания.ру 16:25
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Культура
Колян Наумов в новом сезоне «Реальных пацанов» станет бойцом MMA
В новом сезоне «Реальных пацанов» Колян, за судьбой которого зрители наблюдают уже десять лет, станет звездой MMA.
Вечерний курьер 16:11
Общество
Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц
Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
Известия 11:38
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания 09:09
Общество
Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг".
Газета.Ru 01:17
Киберспорт
Wargaming отмечает десятилетие World of Tanks и дарит танк с гусями
22 апреля игра World of Tanks отмечает юбилей. Одна из самых успешных игр в истории существует уже 10 лет.
RuNews24.ru 01:23
Технологии
The Economist (Великобритания): компания «Майкрософт» делает выбор в пользу открытых данных (The Economist)
Сан-Франциско — Два десятилетия назад компания «Майкрософт» была олицетворением технологического сада за высокой оградой.
ИноСМИ 17:18
Шоу-бизнес
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур объяснила воссоединение родителей
Instagram Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут объяснила воссоединение разведенных родителей во время карантина.
РЕН ТВ 10:55
Политика
Путин назначил нового замглавы СК России
Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя председателя Следственного комитета страны Эдуарда Кабурнеева.
Газета.Ru 08:18
Футбол
Раджа Найнголлан: «Мне не повезло в „Интере“. А в „Роме“ я оставил своё сердце»
Бельгийский полузащитник «Кальяри» Раджа Найнгголан поделился воспоминаниями о своей игре за миланский «Интер» и римскую «Рому».
Чемпионат 17:59
Общество
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показалась без макияжа
Предпринимательница Кайли Дженнер вышла на улицу без макияжа. Ее фотографии попали в сеть и поразили поклонников.
Peterburg2.ru 15:53
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
Общество
В Финляндии вскоре могут отменить ограничения из-за пандемии
Финляндия в скором времени может снять действующие в стране ограничения из-за коронавируса, так как ситуация стабилизируется.
Московский Комсомолец 16:43
Армия и оружие
Иран запустил первый военный спутник
Иран запустил на орбиту свой первый военный спутник. Об этом, как передает Radio Farda, заявил Корпус стражей исламской революции.
Фергана 09:49
Общество
В ВОЗ уверены, что коронавирус пришел в мир надолго
Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира оставаться бдительными, так как большинство жителей Земли все еще уязвимы к коронавирусу.
АБН 14:22
Происшествия
Врача детской больницы в Калининграде обвиняют в смерти ребенка
В суд направлено дело в отношении врача-нейрохирурга Детской областной больницы Калининградской области.
Pravda.Ru 12:30