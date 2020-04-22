Большинство теперь предпочитают тратить деньги в небольших магазинах рядом с домом и заказывать товар через интернет, поскольку считают это менее опасным в период пандемии. Онлайн россияне покупают преимущественно еду.

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

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