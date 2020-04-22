Потребительский спрос россиян упал на 90% продуктов и услуг, больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга, сообщил "РГ" международный центр Romir.

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

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