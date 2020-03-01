В 2015 году жители страны в среднем тратили 3,6 тыс. рублей за одну покупку в российских магазинах, в 2019-м эта сумма составила 2,6 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом сумма чека упала на 13%, два года назад россияне тратили на покупку в интернет-магазине 3 тыс. рублей.

с чего всё началось

Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ). Как выяснилось, траты россиян в интернете снижаются в течение пяти лет.

Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете

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