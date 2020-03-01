Экономика
Газета.RuРоссияне стали меньше тратить на покупки в интернете
Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ). Как выяснилось, траты россиян в интернете снижаются в течение пяти лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:55, Ашберн
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Хоккей
СКА уверенно выиграл у «Витязя» в первом матче плей-офф КХЛ
Питерский СКА в первом матче плей-офф КХЛ против «Витязя» одержал крупную победу. Питерцы забросили в ворота соперника шесть шайб.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Космос
РАН пожалуется в ООН на систему спутников Илона Маска
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Игры
Создатель Baldur’s Gate 3 показал, как будет выглядеть игра
Глава бельгийской студии Larian Studios Свен Винке первым поиграл в предстоящую игру Baldur's Gate 3 и поделился записью своего прохождения.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Общество
Япония завершила эвакуацию с лайнера Diamond Princess
Японские власти завершили эвакуацию с лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в порту из-за коронавируса.
Армия и оружие
Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо
Армия и оружие
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Гаджеты
Больше миллиарда смартфонов могут быть взломаны из-за уязвимости Wi-Fi
Специалисты сообщили, что с помощью уязвимости под названием Kr00k мошенники вскрывают гаджеты по Wi-Fi.
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Наука
В гробнице Тутанхамона ищут тайные комнаты
Египтолог Николас Ривз (Nicholas Reeves) предполагает, что в знаменитой гробнице Тутанхамона находятся скрытые комнаты.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Общество
Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии
Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии, двое инфицированных находятся в пражской больнице, ещё один – в больнице города Усти-над-Лабем.
Культура
Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем
Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
Политика
Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Политика
Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Гаджеты
Samsung выпустила OLED-экраны со сниженным энергопотреблением
По словам разработчиков, новые дисплеи израсходуют на 15 процентов меньше энергии в сравнении с OLED-экранами, которые Samsung выпускала в 2019 году.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Происшествия
Главного редактора Sputnik Турция задержали в Стамбуле
В Стамбуле был задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе. Об этом сообщили в информационном агентстве.