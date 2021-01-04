Невыездные россияне задолжали более 1,6 триллиона рублей
Россияне, выезд которых ограничен из-за долгов, задолжали в общей сложности 1,6 триллиона рублей, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщает ТАСС.В источнике
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Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей
"Сумма задолженности [составляет] более 1,6 трлн рублей", - указано в материалах. Более 532 тыс. постановлений (или каждое четвертое) об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам. Общий долг невыездных алиментщиков превышает 115 млрд рублей.
ТАСС17:40
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