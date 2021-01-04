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Lenta.ru
Lenta.ru

Невыездные россияне задолжали более 1,6 триллиона рублей

Россияне, выезд которых ограничен из-за долгов, задолжали в общей сложности 1,6 триллиона рублей, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщает ТАСС.В источнике
Lenta.ru
News.ru
Комсомольская правда
Аргументы и Факты
Политика Сегодня
ТК Звезда
Вечерняя Москва
Экономика сегодня
ZAB.RU
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ТАСС

Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей

"Сумма задолженности [составляет] более 1,6 трлн рублей", - указано в материалах. Более 532 тыс. постановлений (или каждое четвертое) об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам. Общий долг невыездных алиментщиков превышает 115 млрд рублей.
ТАСС17:40
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Lenta.ru

Невыездные россияне задолжали более 1,6 триллиона рублей

Lenta.ru22:51
ТК Звезда

В ФССП назвали сумму задолженности невыездных россиян

ТК Звезда21:05
News.ru

Долги невыездных россиян превысили 1,6 трлн рублей

News.ru18:41
Эхо Москвы

Россияне, которым ограничен выезд за рубеж из-за долгов, в общей сложности должны более 1,5 трлн рублей

Эхо Москвы19:07
Газета.Ru

Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей

Газета.Ru18:26
Аргументы и Факты

Невыездные россияне задолжали более 1,6 триллиона рублей

Аргументы и Факты18:11
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Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей

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