Гвардиола помчался к титулу: «Манчестер Сити» унизил «Челси» в Лондоне

Разве что Хадсон-Одои на второй добавленной минуте замкнул в правый угол прострел слева от Маунта и увёл лондонцев от крупного поражения (1:3). «Манчестер Сити» после пропуска одного матча из-за вспышки коронавируса здорово разобрался с блеклым «Челси» и обогнал его на три очка с двумя встречами в запасе.