Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссияне стали охотнее копить деньги на старость и образование

Другая группа откладывает средства "на старость". Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25 процентов. Любопытно, что в тот год вторым по популярности ответом о причинах накопления был отдых.
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с чего всё началось

Россияне стали охотнее откладывать на квартиру, машину, учебу и старость

Руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко возросшее желание граждан откладывать на старость объяснил снижением покупательной способности и сокращением ресурса привлечения помощи со стороны детей и социального окружения.
РБК00:00

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Россияне стали охотнее копить на старость и образование

Lenta.ru01:19

Исследование: россияне стали охотнее копить на старость и учёбу

RT на русском03:40

Исследование: россияне стали охотнее копить на старость и образование

РИА Новости02:24

Вместо развлечений россияне копят на старость

Национальная служба новостей02:20

Россияне стали охотнее копить на старость и образование

Газета.Ru05:07

Россияне стали чаще откладывать на старость

URA.Ru01:17

Россияне стали охотнее откладывать на квартиру, машину, учебу и старость

РБК00:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:42, Ашберн
Политика

Две трети россиян считают США враждебной страной

"Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США", - подчеркивается в исследовании.
Газета.Ru 07:34
Экономика

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Политика

Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус

Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:42
Общество

Собянин: Две трети горожан считают Москву безопасным городом

Две трети горожан позитивно оценивают безопасность в Москве, а также работу полиции.
Росбалт 08:17
Музыка

Шнуров рассказал о роспуске группы «Ленинград»

Ореанда-Новости 05:59
Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес

Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей

В СМИ появились сведения о том, что Валентина взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой, когда у Анастасии возникли проблемы со здоровьем.
RuNews24.ru 05:43
Политика

Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство республики

В сентябре 2019 года Хабиров выиграл президентские выборы, получив 82% голосов при явке 71,8%. По Конституции республики, ее глава имеет право формировать правительство региона, назначая премьер-министра, его заместителей и других министров.
Интерфакс 01:53
Политика

Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Политика

Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января

27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Интерфакс 06:32
Политика

Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии

Lenta.ru 07:42
Хоккей

У хоккеиста Евгения Малкина обнаружили гражданство США

Российский хоккеист Евгений Малкин тайком оформил гражданство США. Об этом сообщает портал Sports.ru со ссылкой на юриста Дмитрия Мачихина.
МК-Спорт 08:29
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Кино

Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
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Общество

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
Происшествия

Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана

Lenta.ru 07:25
Общество

Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Татар-информ 26 октября в 15:56
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Футбол

Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
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Путешествия

В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов

В августе исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе заявила, что посещаемость Крыма в 2019 году станет рекордной и составит более 6,5 млн туристов.
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Фигурное катание

Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп

В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Bethub.org вчера в 16:36
Гаджеты

Samsung придумала жутковатый чехол для смартфонов

Компания Samsung Electronics запатентовала новую идею чехла для смартфонов.
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Армия и оружие

В Севастополе вспомнили о роли Балаклавского сражения в Крымской войне

После выстрела из пушки горожане возложили цветы к памятнику участникам Балаклавского сражения и вспомнили, какую роль оно сыграло в Крымской войне.
Вести.Севастополь 25 октября в 09:32
Автоспорт

Оштрафованный Квят обвинил судей в убийстве Формулы-1

Напомним, что отечественный спортсмен стал девятым в гонке, однако из-за столкновения с гонщиком "Рено" Нико Хюлькенбергом Квята отбросило на 11-е место.
Газета.Ru 07:17
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
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Экономика

Отели Турции обложат «налогом на проживание»

Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома.
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Общество

Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления

Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
ТАСС 02:54
Армия и оружие

Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

Как проходила операция В воскресенье президент США Дональд Трамп выступил со специальным видеообращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации главаря Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация, ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
РБК 06:59
Политика

Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе

Московский Комсомолец 26 октября в 12:15
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