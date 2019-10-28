Руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко возросшее желание граждан откладывать на старость объяснил снижением покупательной способности и сокращением ресурса привлечения помощи со стороны детей и социального окружения.

с чего всё началось

Другая группа откладывает средства "на старость". Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25 процентов. Любопытно, что в тот год вторым по популярности ответом о причинах накопления был отдых.

Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование

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