Общество
Российская газетаРоссияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Другая группа откладывает средства "на старость". Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25 процентов. Любопытно, что в тот год вторым по популярности ответом о причинах накопления был отдых.
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с чего всё началось
Руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко возросшее желание граждан откладывать на старость объяснил снижением покупательной способности и сокращением ресурса привлечения помощи со стороны детей и социального окружения.РБК00:00
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Политика
Две трети россиян считают США враждебной страной
"Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США", - подчеркивается в исследовании.
Газета.Ru 07:34
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:42
Общество
Собянин: Две трети горожан считают Москву безопасным городом
Две трети горожан позитивно оценивают безопасность в Москве, а также работу полиции.
Росбалт 08:17
Музыка
Шнуров рассказал о роспуске группы «Ленинград»
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Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
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Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
В СМИ появились сведения о том, что Валентина взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой, когда у Анастасии возникли проблемы со здоровьем.
RuNews24.ru 05:43
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство республики
В сентябре 2019 года Хабиров выиграл президентские выборы, получив 82% голосов при явке 71,8%. По Конституции республики, ее глава имеет право формировать правительство региона, назначая премьер-министра, его заместителей и других министров.
Интерфакс 01:53
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Политика
Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Интерфакс 06:32
Хоккей
У хоккеиста Евгения Малкина обнаружили гражданство США
Российский хоккеист Евгений Малкин тайком оформил гражданство США. Об этом сообщает портал Sports.ru со ссылкой на юриста Дмитрия Мачихина.
МК-Спорт 08:29
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ 26 октября в 15:56
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Футбол
Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Sportbox.RU 06:20
Путешествия
В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов
В августе исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе заявила, что посещаемость Крыма в 2019 году станет рекордной и составит более 6,5 млн туристов.
Известия 06:57
Фигурное катание
Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп
В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Bethub.org вчера в 16:36
Гаджеты
Samsung придумала жутковатый чехол для смартфонов
Компания Samsung Electronics запатентовала новую идею чехла для смартфонов.
iXBT.com 06:18
Армия и оружие
В Севастополе вспомнили о роли Балаклавского сражения в Крымской войне
После выстрела из пушки горожане возложили цветы к памятнику участникам Балаклавского сражения и вспомнили, какую роль оно сыграло в Крымской войне.
Вести.Севастополь 25 октября в 09:32
Автоспорт
Оштрафованный Квят обвинил судей в убийстве Формулы-1
Напомним, что отечественный спортсмен стал девятым в гонке, однако из-за столкновения с гонщиком "Рено" Нико Хюлькенбергом Квята отбросило на 11-е место.
Газета.Ru 07:17
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
RT на русском 07:05
Экономика
Отели Турции обложат «налогом на проживание»
Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома.
Известия 26 октября в 02:55
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
ТАСС 02:54
Армия и оружие
Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
Как проходила операция В воскресенье президент США Дональд Трамп выступил со специальным видеообращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации главаря Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация, ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
РБК 06:59
Политика
Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе
Московский Комсомолец 26 октября в 12:15