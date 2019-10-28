Общество
Российская газетаРоссияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Другая группа откладывает средства "на старость". Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25 процентов. Любопытно, что в тот год вторым по популярности ответом о причинах накопления был отдых.
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с чего всё началось
Руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко возросшее желание граждан откладывать на старость объяснил снижением покупательной способности и сокращением ресурса привлечения помощи со стороны детей и социального окружения.РБК00:00
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Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
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Кристина Асмус ответила на оскорбления Ксении Собчак
Стало известно, что Кристина Асмус не оставила проклятия Ксении Собчак без внимания. Она ответила знаменитой ведущей в таком же стиле.
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный российский врач и теледоктор Александр Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин, который может быть очень опасен для организма.
Гаджеты
Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой
5 ноября компания Xiaomi намерена представить новый смартфон Mi CC9 Pro, который получит 108-мегапиксельную камеру с пятикратным оптическим зумом.
Общество
Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Происшествия
Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти
Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Фигурное катание
Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп
В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Экономика
Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить
Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Под капотом обновленного внедорожника все останется по-старому.
Авто
В России изменится транспортный налог
Счетная палата России признала несовершенным способ расчет а транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимостью более 3 млн рублей.
Армия и оружие
В ООН прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ
Замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
Общество
Ингушетия стала лидером среди регионов с высокой безработицей
Согласно исследованию, за июнь—август 2019 года уровень безработицы стал ниже в 56 регионах России, в восьми остался без изменений, а в 21 регионе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Футбол
Ляказетт поддержал лайком пост фаната против Эмери и Джаки
Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт поддержал лайком недовольство одного из фанатов команды после поединка десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).
Кино
Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Футбол
Аленичев может возглавить «Ротор»
Политика
Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Общество
На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти
На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Теннис
Карен Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
Даниил Медведев в обновлённом рейтинге сохранил четвёртое место. Андрей Рублёв находится на 22 строчке.
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
Общество
Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.