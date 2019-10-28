Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссияне стали охотнее копить деньги на старость и образование

Другая группа откладывает средства "на старость". Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25 процентов. Любопытно, что в тот год вторым по популярности ответом о причинах накопления был отдых.
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с чего всё началось

Россияне стали охотнее откладывать на квартиру, машину, учебу и старость

Руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко возросшее желание граждан откладывать на старость объяснил снижением покупательной способности и сокращением ресурса привлечения помощи со стороны детей и социального окружения.
РБК00:00

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Россияне стали охотнее копить на старость и образование

Газета.Ru05:07

Исследование: россияне стали охотнее копить на старость и учёбу

RT на русском03:40

Россияне стали охотнее откладывать на квартиру, машину, учебу и старость

РБК00:00

Вместо развлечений россияне копят на старость

Национальная служба новостей02:20

Россияне стали охотнее копить на старость и образование

Lenta.ru01:19

Россияне стали чаще откладывать на старость

URA.Ru01:17

Исследование: россияне стали охотнее копить на старость и образование

РИА Новости02:24
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Экономика

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

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Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
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Кристина Асмус ответила на оскорбления Ксении Собчак

Стало известно, что Кристина Асмус не оставила проклятия Ксении Собчак без внимания. Она ответила знаменитой ведущей в таком же стиле.
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Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
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Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный российский врач и теледоктор Александр Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин, который может быть очень опасен для организма.
Ugpressa.ru вчера в 23:39
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Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой

5 ноября компания Xiaomi намерена представить новый смартфон Mi CC9 Pro, который получит 108-мегапиксельную камеру с пятикратным оптическим зумом.
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Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
РБК 06:41
Музыка

Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 05:59
Происшествия

Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента

RT на русском 06:32
Происшествия

Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти

Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 05:22
Фигурное катание

Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп

В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Bethub.org вчера в 16:36
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
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Авто

АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4

Под капотом обновленного внедорожника все останется по-старому.
CarsWeek.ru 05:32
Авто

В России изменится транспортный налог

Счетная палата России признала несовершенным способ расчет а транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимостью более 3 млн рублей.
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Общество

Собянин: правоохранительные органы предотвратили массовые беспорядки в Москве

ТАСС 05:38
Армия и оружие

В ООН прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ

Замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
РИА Новости 02:45
Общество

Ингушетия стала лидером среди регионов с высокой безработицей

Согласно исследованию, за июнь—август 2019 года уровень безработицы стал ниже в 56 регионах России, в восьми остался без изменений, а в 21 регионе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК вчера в 19:59
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Футбол

Ляказетт поддержал лайком пост фаната против Эмери и Джаки

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт поддержал лайком недовольство одного из фанатов команды после поединка десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).
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Кино

Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

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Футбол

Аленичев может возглавить «Ротор»

Матч ТВ 04:35
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Известия 05:03
Политика

Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января

27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Интерфакс 06:32
Общество

На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти

На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
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Теннис

Карен Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Даниил Медведев в обновлённом рейтинге сохранил четвёртое место. Андрей Рублёв находится на 22 строчке.
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Космос

На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa 26 октября в 03:28
Общество

Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей

RT на русском 04:40
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
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