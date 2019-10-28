Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссияне стали охотнее копить деньги на старость и образование

Например, 43 процента людей копят просто "про запас", пишет РБК со ссылкой на данные исследования. Другая группа откладывает средства "на старость". Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25 процентов.
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с чего всё началось

Россияне стали охотнее откладывать на квартиру, машину, учебу и старость

Средняя сумма, которую россияне считают сбережениями, составляет 100 тыс. руб. При этом большинство из них копят деньги не на развлечения или что-то материальное. Так, например, 43% делают накопления «про запас», не называя конкретной цели.
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