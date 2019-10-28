Средняя сумма, которую россияне считают сбережениями, составляет 100 тыс. руб. При этом большинство из них копят деньги не на развлечения или что-то материальное. Так, например, 43% делают накопления «про запас», не называя конкретной цели.

с чего всё началось

Четверть россиян копят «на старость» — два года назад доля таких граждан составляла 16 процентов. Другими популярными причинами накоплений стали желание отдохнуть (20 процентов), ремонт квартиры или дома (17 процентов), покупка недвижимости (16 процентов) или автомобиля (12 процентов).

Россияне стали охотнее копить на старость и образование

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