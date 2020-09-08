МИР 24 5

Число депозитных и кредитных карт на руках россиян во втором квартале 2020 года сократилось сильнее, чем когда-либо за последние пять лет, - на 4,5 млн штук. В прошлый раз аналогичный показатель был зафиксирован в первом квартале 2015-го, когда количество карт снизилось на 4 млн единиц.