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Российская газета
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Число депозитных и кредитных карт на руках россиян во втором квартале 2020 года сократилось сильнее, чем когда-либо за последние пять лет, - на 4,5 млн штук. В прошлый раз аналогичный показатель был зафиксирован в первом квартале 2015-го, когда количество карт снизилось на 4 млн единиц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне начали отказываться от банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
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РЕН ТВ

В России резко снизилось число банковских карт

РЕН ТВ18:51
Комсомольская правда

В России стали отказываться от банковских карт

Комсомольская правда18:43
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
Национальная служба новостей

В России растет число отказывающихся от банковских карт

Национальная служба новостей17:59
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Газета.Ru

Россияне отказываются от банковских карт

Газета.Ru17:20
РИА Новости

Россияне начали отказываться от банковских карт

РИА Новости17:10

ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 сентября, составлял 3,2 млрд руб. С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
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Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Германия проинформировала G7 о выводах экспертов по Навальному

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Интерфаксвчера в 16:09
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"Очень важно, чтобы все произошло мирно, потому что в свое время я передал руководство мирным путем и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти", — заявил бывший грузинский лидер в ходе своего выступления.
ПолитРоссиявчера в 18:42
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Сбербанк создаст компанию для развития беспилотных автомобилей

Сбербанк создал дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), которая в том числе займется созданием систем для беспилотного транспорта, первый автомобиль планируется выпустить на дороги в конце 2020 — начале 2021 года.
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Сахалин.Инфовчера в 01:36

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газетавчера в 00:17
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