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Российская газета
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Число депозитных и кредитных карт на руках россиян во втором квартале 2020 года сократилось сильнее, чем когда-либо за последние пять лет, - на 4,5 млн штук. В прошлый раз аналогичный показатель был зафиксирован в первом квартале 2015-го, когда количество карт снизилось на 4 млн единиц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне стали отказываться от банковских карт

Количество банковских карт в использовании по итогам второго квартала текущего года сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц.
РИА Новости17:10
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Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

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Национальная служба новостей

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Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
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Россияне отказываются от банковских карт

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Россияне стали отказываться от банковских карт

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