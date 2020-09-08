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Российская газета
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Число депозитных и кредитных карт на руках россиян во втором квартале 2020 года сократилось сильнее, чем когда-либо за последние пять лет, - на 4,5 млн штук. В прошлый раз аналогичный показатель был зафиксирован в первом квартале 2015-го, когда количество карт снизилось на 4 млн единиц.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне отказываются от банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года отказывались от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось рекордно за последние пять лет - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

В России растет число отказывающихся от банковских карт

Национальная служба новостей17:59
ФедералПресс

В России отказываются от банковских карт

ФедералПресс17:54
МИР 24

Россияне стали отказываться от банковских карт

МИР 2417:50
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Газета.Ru

Россияне отказываются от банковских карт

Газета.Ru17:20
РИА Новости

Россияне отказываются от банковских карт

РИА Новости17:10

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM7 сентября в 08:19
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Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены Алексея Навального

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сообщил, что письмо супруги оппозиционера Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам.
Русская Планетавчера в 17:03

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 13:12

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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