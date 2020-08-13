Россияне стали отказываться от оплаты покупок монетами
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Жители России стали отказываться от использования монет при оплате товаров, в том числе и "крупной" мелочи номиналом 10 рублей.В источнике
С чего всё началось
Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи
Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи, в том числе номиналом 10 рублей. Такие выводы эксперты делают на основе данных ЦБ, согласно которым на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот увеличивается производство монет, в том числе и больших номиналов.
Известиявчера в 14:57
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