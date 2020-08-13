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РЕН ТВ
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Россияне стали отказываться от оплаты покупок монетами

Жители России стали отказываться от использования монет при оплате товаров, в том числе и "крупной" мелочи номиналом 10 рублей.В источнике
С чего всё началось
Известия

Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи

Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи, в том числе номиналом 10 рублей. Такие выводы эксперты делают на основе данных ЦБ, согласно которым на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот увеличивается производство монет, в том числе и больших номиналов.
Известиявчера в 14:57
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Телеканал 360°

Россияне отказываются от использования монет

Телеканал 360°18:52
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Известия17:01
URA.Ru

Россияне перестали считать монеты деньгами

URA.Ru18:01
ФедералПресс

Россияне стали отказываться от использования мелочи

ФедералПрессвчера в 16:57
ФАН

«Крупная» мелочь теряет популярность в России

ФАНвчера в 16:11
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Lenta.ru18:22
РЕН ТВ

У россиян оказались тонны монет

РЕН ТВвчера в 16:43

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБКвчера в 23:59
4,7K

CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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