iReactor 7

По данным опроса «Работа.ру» и НПФ «Сбербанка», третья часть россиян никак не занимается своим бюджетом. Финансовые планы месяцев на 6-12 строят на 8%. Больше половины всех никаких опрошенных никаких денег вообще не откладывают.