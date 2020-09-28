Россияне стали откладывать больше денег из-за коронавируса
По данным опроса «Работа.ру» и НПФ «Сбербанка», третья часть россиян никак не занимается своим бюджетом. Финансовые планы месяцев на 6-12 строят на 8%. Больше половины всех никаких опрошенных никаких денег вообще не откладывают.В источнике
С чего всё началось
Пандемия меняет отношение россиян к сбережениям
Не считают нужным это делать только 14% респондентов. Остальные же называют иные цели сбережений. Так, половина опрошенных заявили, что откладывать деньги необходимо только на черный день, на случай непредвиденных обстоятельств.
Ведомостивчера в 16:29
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