Симпатии россиян к Владимиру Путину снизились, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

с чего всё началось

Максимума сумма позитивных оценок достигала в марте 2008 г. – 50%. В то же время на 3 п. п. с октября 2018 г. выросла оценка деятельности Путина как президента: одобряют его работу 70% россиян, не одобряют – 28%. Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 г. – 85%.

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

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