Экономика

9111.ru9111.ruРоссияне стали покупать более дешевые продукты

Из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса, жители России стали покупать более дешевые продукты питания. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Nielsen. В мае 2020 года доля низкого ценового сегмента покупки продуктов выросла с 16,9% до 17,7%.
Читать в источнике
Комментировать151
с чего всё началось

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ15 июня в 18:30

Подробнее о событии

Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?

Телеканал 360°вчера в 10:57

Падение доходов россиян заставило их внимательнее относиться к ценам

Эхо Москвы15 июня в 22:04

Аналитики зафиксировали рост спроса на дешевые продукты

РБКвчера в 03:11

Исследование: россияне стали отдавать предпочтение товарам низкого ценового сегмента

ТАССвчера в 03:19

Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на еде из-за пандемии

Интерфаксвчера в 03:28

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ru15 июня в 21:57

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъ15 июня в 18:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
948
Общество

В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России

Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
57
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
3,7K
Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
1K
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
80
Происшествия

Пилоту вертолета, в котором разбился Коби Брайант, мог помешать туман

Пилот потерпевшего крушение вертолета, на котором находился баскетболист Коби Брайант, Ара Зобаян, по всей вероятности, мог быть дезориентирован из-за тумана.
РЕН ТВ 19:04
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
269
Наука

Частый кашель быстро снижает эффективность защитных масок

Ученые до сих пор не могут достоверно оценить эффективность обычных хирургических масок в качестве защитного средства.
ИнфоСМИ 06:48
12
Политика

Трамп обвинил Болтона в нарушении закона

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, раскрыв в своей книге секретную информацию, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Газета.Ru 22:22
7
Политика

«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Политическая Экспертиза 11:02
1
Происшествия

В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины

Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien.
Инфорос 05:54
127
Кино

Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы

Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
Известия 21:03
8
Футбол

«Вальядолид» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов заменен на 64-й минуте

У гостей в стартовом составе вышел российский форвард Федор Смолов. На 64-й минуте его заменил Денис Суарес.
Спорт-Экспресс 15:25
Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
56
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 15:07
3
Общество

Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после видео про ВДВ

7 новостей 12:47
436
Шоу-бизнес

Юлий Гусман считает, что Михаил Ефремов «не заслужил такого конца»

Режиссер считает, что Ефремов «не заслужил такого конца». Гусман и Ефремов знакомы долгое время.
Evo-rus.com 06:10
159
Общество

Мишустин отменил более 450 актов РСФСР и СССР

Москва, 17 июня 2020, 11:09 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР, соответствующий указ опубликован на сайте правительства.
REGNUM 04:09
726
Шоу-бизнес

Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя

РИА Новости 20:56
11
Политика

США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
463
Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
125
Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
934
Общество

Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
210
Шоу-бизнес

Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей

Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru 11:52
4
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
359
Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
2K
Экономика

Разбор просчетов: Минэк назвал самые неэффективные госпрограммы

Минэкономразвития подготовило годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам 2019-го.
Известия вчера в 17:01
1
Политика

Киев открыл ряд пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о возобновлении работы ряда пешеходных пунктов пропуска с РФ и Белоруссией, а также двух пунктов пропуска для автомобильного транспорта на украинско-белорусской границе.
РИА Новости 08:11
1
Армия и оружие

В России создадут боевую экипировку на смену «Ратнику»

Генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») Альберт Баков в интервью РИА Новости сообщил, что к декабрю текущего года может быть сформировано техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения, которая придет на смену «Ратнику».
Военное дело вчера в 22:57
61
Происшествия

Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД

Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна.
Lenta.ru 03:51
20
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное