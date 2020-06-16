Экономика
9111.ruРоссияне стали покупать более дешевые продукты
Из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса, жители России стали покупать более дешевые продукты питания. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Nielsen. В мае 2020 года доля низкого ценового сегмента покупки продуктов выросла с 16,9% до 17,7%.
Читать в источнике
Оценить120
с чего всё началось
В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.Коммерсантъ15 июня в 18:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?
Телеканал 360°вчера в 10:57
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Происшествия
Пилоту вертолета, в котором разбился Коби Брайант, мог помешать туман
Пилот потерпевшего крушение вертолета, на котором находился баскетболист Коби Брайант, Ара Зобаян, по всей вероятности, мог быть дезориентирован из-за тумана.
РЕН ТВ 19:04
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Наука
Частый кашель быстро снижает эффективность защитных масок
Ученые до сих пор не могут достоверно оценить эффективность обычных хирургических масок в качестве защитного средства.
ИнфоСМИ 06:48
Политика
Трамп обвинил Болтона в нарушении закона
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, раскрыв в своей книге секретную информацию, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Газета.Ru 22:22
Политика
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Политическая Экспертиза 11:02
Происшествия
В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины
Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien.
Инфорос 05:54
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
Известия 21:03
Футбол
«Вальядолид» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов заменен на 64-й минуте
У гостей в стартовом составе вышел российский форвард Федор Смолов. На 64-й минуте его заменил Денис Суарес.
Спорт-Экспресс 15:25
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 15:07
Шоу-бизнес
Юлий Гусман считает, что Михаил Ефремов «не заслужил такого конца»
Режиссер считает, что Ефремов «не заслужил такого конца». Гусман и Ефремов знакомы долгое время.
Evo-rus.com 06:10
Общество
Мишустин отменил более 450 актов РСФСР и СССР
Москва, 17 июня 2020, 11:09 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР, соответствующий указ опубликован на сайте правительства.
REGNUM 04:09
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России
Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru 11:52
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
Экономика
Разбор просчетов: Минэк назвал самые неэффективные госпрограммы
Минэкономразвития подготовило годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам 2019-го.
Известия вчера в 17:01
Политика
Киев открыл ряд пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией
Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о возобновлении работы ряда пешеходных пунктов пропуска с РФ и Белоруссией, а также двух пунктов пропуска для автомобильного транспорта на украинско-белорусской границе.
РИА Новости 08:11
Армия и оружие
В России создадут боевую экипировку на смену «Ратнику»
Генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») Альберт Баков в интервью РИА Новости сообщил, что к декабрю текущего года может быть сформировано техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения, которая придет на смену «Ратнику».
Военное дело вчера в 22:57
Происшествия
Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД
Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна.
Lenta.ru 03:51