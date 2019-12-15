Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне стали покупать более дорогие смартфоны

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
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с чего всё началось

Ритейлеры рассказали, какие смартфоны покупают россияне

Средняя цена на смартфоны в России в 2019 году выросла на 5% по сравнению с прошлым годом и составляет 16-17 тысяч рублей, спрос россиян в уходящем году сместился в пользу более дорогих устройств, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
РИА Новостивчера в 19:45

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Россияне начали покупать более дорогие смартфоны

РИА Новостивчера в 22:43

Ритейлеры рассказали о смещении спроса в пользу более дорогих смартфонов

Известиявчера в 20:18

Россияне стали покупать более дорогие смартфоны

Коммерсантъвчера в 21:51

Ретейлеры сообщили о росте спроса россиян на дорогие смартфоны

РБК00:25

Ритейлеры рассказали о предпочтениях россиян на рынке смартфонов

RT на русскомвчера в 21:21

Ритейлеры: Россияне начали покупать более дорогие смартфоны

Российская газетавчера в 22:46

Россияне стали тратить на смартфоны больше денег

Lenta.ruвчера в 22:41
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Происшествия

Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

RT на русском 00:13
Фигурное катание

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

Областная газета 13 декабря в 13:40
Политика

В Японии предложили объявить все Курильские острова своей территорией

РИА Новости вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера

Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Экспресс газета вчера в 02:17
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
РБК вчера в 01:12
Шоу-бизнес

Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака

Голливудский актер Колин Ферт объявил о расставании с супругой после 22 лет брака.
StarHit.ru вчера в 18:00
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Здоровье

В крупном уральском вузе студентов из Африки отчисляют из-за подозрения на гепатит

Нескольких иностранных студентов из Нигерии и Сенегала могут отчислить из УрГЭУ, так как в их крови нашли маркеры гепатита B. Пяти обучающимся на время запретили посещать занятия и выселили из университетских общежитий.
URA.Ru 00:16
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Политика

Песков: формально Киев не выдвигал инициатив о миссии ООН в Донбассе

Украина пока формально не выдвигала новых инициатив о размещении миссии ООН в Донбассе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Единоборства

Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246

Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 22:45
Футбол

Сульшер провел срочную встречу с Холандом и позвал его в «МЮ»

Газета.Ru вчера в 22:32
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
RT на русском вчера в 23:56
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
Армия и оружие

Турция и РФ почти договорились о дополнительных поставках С-400

Общественная служба новостей 13 декабря в 06:04
Единоборства

Теренс Кроуфорд нокаутировал Эгиса Каваляускаса

Allboxing.ru вчера в 23:57
Армия и оружие

Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе

Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
News.ru вчера в 11:37
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
Lenta.ru вчера в 16:59
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa вчера в 02:52
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета вчера в 18:24
Политика

Курдские радикалы погибли от взрыва бомбы в сирийском Дейр-эз-Зоре

ПолитРоссия вчера в 07:31
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Общество

Украинские рабочие в Финляндии обогнали по численности эстонских

В последние два года, по данным Иммиграционной службы, число украинских рабочих мигрантов превысило даже число эстонских, которые долгое время удерживали первое место.
Sputnik Литва вчера в 09:15
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение «Умки»

ТК Звезда вчера в 23:07
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
News.ru вчера в 14:28
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости вчера в 18:55
Авто

FAW готовит для России две новинки

Компания FAW в 2020 году планирует вывести на российский рынок седан C-класса и абсолютно новый кроссовер.
Автостат вчера в 05:30
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала

Встреча завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 4:3. Сборная России уверенно начала поединок и в первом периоде забросила две шайбы в ворота чехов.
Vprognoze.ru вчера в 12:06
Гаджеты

WhatsApp с 31 декабря перестанет работать у миллионов пользователей

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, после 31 декабря текущего года мессенджер WhatsApp станет не доступен на Windows Phone, а с февраля следующего года на устройствах на Android до версий 2.3.7 и iPhone с ОС до iOS 8 включительно.
ToDay News Ufa 12 декабря в 22:02
Как работают Яндекс.Новости?
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