Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне стали покупать более дорогие смартфоны

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Читать в источнике
Комментировать59
с чего всё началось

Ритейлеры рассказали, какие смартфоны покупают россияне

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Средняя цена на смартфоны в России в 2019 году выросла на 5% по сравнению с прошлым годом и составляет 16-17 тысяч рублей, спрос россиян в уходящем году сместился в пользу более дорогих устройств, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
РИА Новости19:45

Подробнее о событии

Россияне начали покупать более дорогие смартфоны

РИА Новости22:43

Ритейлеры рассказали о смещении спроса в пользу более дорогих смартфонов

Известия20:18

Россияне стали покупать более дорогие смартфоны

Коммерсантъ21:51

Ритейлеры сообщили о смещении спроса в пользу более дорогих смартфонов

РБК23:00

Ритейлеры рассказали о предпочтениях россиян на рынке смартфонов

RT на русском21:21

Ритейлеры: Россияне начали покупать более дорогие смартфоны

Российская газета22:46

Россияне стали тратить на смартфоны больше денег

Lenta.ru22:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 23:15, Ашберн
Общество

Украинские министры попросили повысить им зарплату

Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
РИА Новости 13:57
Политика

В Японии предложили «заявить о правах» на все Курильские острова

РИА Новости 22:31
Происшествия

В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
РБК 12 декабря в 20:09
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru вчера в 03:40
Гаджеты

Zhaoxin готовит 7-нанометровые процессоры KX-7000 на архитектуре x86

Были презентованы модели KaiXian KX-6000 для компьютеров и мобильных устройств, а также KaisHeng-30000 для серверов.
Игромания.ру вчера в 02:16
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК 17:28
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Биатлон

Женская сборная России завоевала серебро в эстафете

LiveResult.Ru 13:15
Футбол

Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что не возглавил бы «Спартак».
Metaratings 14:19
Наука

Социальные связи помогают макакам обрести долголетие

Ученые Университета Эксетера (Великобритания) выяснили, что социальные связи помогают макакам обрести долголетие.
МедиаПоток 07:37
Политика

В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага

Попытки сделать из России врага могут навредить Польше, заявил глава канцелярии президента этой страны Кшиштоф Щерский в интервью агентству Рейтер.
РИА Новости 22:01
Политика

С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину

Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года.
Piter.tv 04:35
Единоборства

Усман, Холлоуэй и Ян прошли взвешивание перед турниром UFC 245

Основной кард Камару Усман (170 фунтов) — Колби Ковингтон (170 фунтов) Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (144,5) Аманда Нуньес (134,5) — Жермейн де Рандами (134,5) Марлон Мораес (135,5) — Жозе Алду (136) Пётр Ян (135,5) — Юрайя Фэйбер (135,5). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 245.
Чемпионат вчера в 14:14
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
РИА Новости 13:35
Кино

На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»

Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
РИА Новости 06:10
Политика

Украина надеется на остановку «Северного потока-2» из-за санкций США

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выразил надежду, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против «Северного потока – 2» остановят реализацию этого проекта.
Новостной фронт 15:00
Хоккей

Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

РИА Новости 06:02
Здоровье

Врач-диетолог сравнил влияние вареной колбасы на мозг с наркотиком

Врач-диетолог Михаил Гаврилов рассказал, чем опасна вареная колбаса. По словам специалиста, она действует на мозг подобно наркотику.
iReactor 22:35
Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 00:42
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru 13:00
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Политика

Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США

Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
РЕН ТВ 00:18
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

Интерфакс 07:19
Авто

Продемонстрировали обновленный седан Volkswagen Lavida

Обновлённый седан получил другую радиаторную решётку, имеющую тонкие хромированные линии, доработанный головной свет, а ещё иной передний бампер, в который интегрированы ДХО.
CarsWeek.ru вчера в 06:06
Авто

Определены самые популярные иномарки с пробегом в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
Pravda.Ru 05:06
Шоу-бизнес

Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака

Британский актер Колин Ферт (59) после 22 лет брака подал на развод.
Lisa.ru 03:30
Хоккей

Милош Ржига: В Братиславе ваш игрок попался на чем-то. Мы могли бы сказать, что нам принадлежат те медали

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) высказал мнение по поводу санкций ВАДА в отношении России.
Спорт день за днем 12:59
Авто

Когда два дороже четырёх: самые дорогие мотоциклы в мире

Ну а сколько просят за Honda Gold Wing и другие мотоциклы туристического класса в дорогих комплектациях — лучше вообще не знать.
Журнал Авто.ру вчера в 00:12
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.
Discover24 04:40
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное