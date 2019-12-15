Общество
КоммерсантъРоссияне стали покупать более дорогие смартфоны
«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
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с чего всё началось
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Средняя цена на смартфоны в России в 2019 году выросла на 5% по сравнению с прошлым годом и составляет 16-17 тысяч рублей, спрос россиян в уходящем году сместился в пользу более дорогих устройств, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.РИА Новости19:45
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Общество
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
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В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
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Zhaoxin готовит 7-нанометровые процессоры KX-7000 на архитектуре x86
Были презентованы модели KaiXian KX-6000 для компьютеров и мобильных устройств, а также KaisHeng-30000 для серверов.
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Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Биатлон
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Социальные связи помогают макакам обрести долголетие
Ученые Университета Эксетера (Великобритания) выяснили, что социальные связи помогают макакам обрести долголетие.
Политика
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Попытки сделать из России врага могут навредить Польше, заявил глава канцелярии президента этой страны Кшиштоф Щерский в интервью агентству Рейтер.
Политика
С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину
Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года.
Единоборства
Усман, Холлоуэй и Ян прошли взвешивание перед турниром UFC 245
Основной кард Камару Усман (170 фунтов) — Колби Ковингтон (170 фунтов) Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (144,5) Аманда Нуньес (134,5) — Жермейн де Рандами (134,5) Марлон Мораес (135,5) — Жозе Алду (136) Пётр Ян (135,5) — Юрайя Фэйбер (135,5). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 245.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Кино
На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»
Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
Политика
Украина надеется на остановку «Северного потока-2» из-за санкций США
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выразил надежду, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против «Северного потока – 2» остановят реализацию этого проекта.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Здоровье
Врач-диетолог сравнил влияние вареной колбасы на мозг с наркотиком
Врач-диетолог Михаил Гаврилов рассказал, чем опасна вареная колбаса. По словам специалиста, она действует на мозг подобно наркотику.
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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Шоу-бизнес
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Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
Политика
Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США
Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
Авто
Продемонстрировали обновленный седан Volkswagen Lavida
Обновлённый седан получил другую радиаторную решётку, имеющую тонкие хромированные линии, доработанный головной свет, а ещё иной передний бампер, в который интегрированы ДХО.
Авто
Определены самые популярные иномарки с пробегом в России
Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
Шоу-бизнес
Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
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Хоккей
Милош Ржига: В Братиславе ваш игрок попался на чем-то. Мы могли бы сказать, что нам принадлежат те медали
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) высказал мнение по поводу санкций ВАДА в отношении России.
Авто
Когда два дороже четырёх: самые дорогие мотоциклы в мире
Ну а сколько просят за Honda Gold Wing и другие мотоциклы туристического класса в дорогих комплектациях — лучше вообще не знать.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера
Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.