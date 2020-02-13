Экономика

РБКРБКРоссияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре

Почему стали покупать больше алкоголя Позитивная динамика продаж связана с ростом потребительского спроса и расширением ассортимента алкоголя, доступного покупателям, поясняет руководитель группы по работе с алкогольными клиентами Nielsen в России Алла Петросян.
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