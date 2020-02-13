Экономика
РБКРоссияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре
Почему стали покупать больше алкоголя Позитивная динамика продаж связана с ростом потребительского спроса и расширением ассортимента алкоголя, доступного покупателям, поясняет руководитель группы по работе с алкогольными клиентами Nielsen в России Алла Петросян.
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Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ранее в феврале в правительстве Мишустина назвали преступлением текущий уровень ставок по ипотеке в России.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Авто
Технические характеристики машины Ferrari SF1000
По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
Общество
Госдума не исключает новое повышение пенсионного возраста
Государственная Дума не исключает новое повышение пенсионного возраста, отклонив законопроект о соответствующем моратории.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Здоровье
Бег по 50 минут в неделю продлевает жизнь почти на треть
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой
Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
Армия и оружие
Россия создает оружие против гиперзвуковых ракет
Общество
Скелет загадочного существа вынесло на побережье Шотландии
Ураган "Сиара" вынес на побережье Шотландии в округе Абердиншир скелет загадочного морского существа, пишет Daily Mail.
Происшествия
СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
Общество
Более 15 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае за сутки
О резком возросшем количестве новых случаев заражения коронавирусом нового типа (Covid-19) и летальных исходов сообщил представитель госкомитета по здравоохранению Китая Ми Фэн.
Технологии
Коллекция спутниковых «обоев» Google Earth View выросла почти вдвое
Сервис Google Earth добавил 1000 спутниковых фотографий, которые можно использовать в качестве фоновых изображений для смартфонов и компьютеров, в коллекцию Earth View.
Политика
Песков ответил на вопрос об агитации перед голосованием по Конституции
В Кремле считают преждевременным вопрос о возможности проведения агитации перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ.
Здоровье
Власти Китая направили в Ухань еще 2,6 тысячи медработников
Политика
Турецкая делегация посетит Россию для обсуждения ситуации в Сирии
Турецкая делегация в ближайшие дни посетит Россию для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Культура
Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться с Киркоровым
Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться со звездой российского шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым.
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Авто
Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe
Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe, американский бренд опубликовал прайс-лист на внедорожник.
Политика
Кремль допустил «чудеса изощренности» в опросе россиян об Украине
В Кремле не знают, как именно проводился опрос, показавший, что отношение россиян к Украине вновь начало ухудшаться, заявил журналистам пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Политика
Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
Общество
Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.
Политика
Песков напомнил о поручении Путина проверить дело «Сети»
Президент России Владимир Путин поручал проверить дело террористического сообщества "Сеть", напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Авто
Lada Granta превратят в уникальный пикап
АвтоВАЗ может расширить линейку коммерческих и специальных моделей LADA новым однотонным пикапом на базе LADA Granta.
Хоккей
Овечкин прокомментировал спад «Вашингтона»
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о проигрыше в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс".
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Происшествия
Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену
Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.