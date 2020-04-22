Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Продажи начали расти после их публикации.
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с чего всё началось

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.
Коммерсантъвчера в 19:10

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Власти Москвы опровергли информацию о дефиците соли в магазинах

ТАСС09:32

Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса

Московский Комсомолец00:34

Коронавирус заставил россиян покупать больше соли

Вести.Ru03:31

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Интерфакс02:14

В России вырос спрос на соль

РИА Новости02:11

Спрос на соль вновь взлетел из-за коронавируса

Коммерсантъ05:50

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Ведомостивчера в 22:18
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Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
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Кино

Sony Pictures снимет фильм по манге «Ванпанчмен»

Киностудия Sony Pictures объявила о намерении снять полнометражный фильм по мотивам популярной манги "Ванпанчмен".
Kinonews.ru вчера в 17:12
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Здоровье

Главврач Белогорской больницы отстранен от должности

Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на Ольгу Власову. Ранее она занимала должность заместителя.
ИА Порт Амур 06:09
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Общество

Роспотребнадзор оценил выживаемость коронавируса на предметах

В Роспотребнадзоре назвали преждевременными заявления о том, что частицы коронавируса на предметах незаразны.
НТВ 09:29
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Общество

В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
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Политика

Песков назвал сообщения о ссоре Путина с саудовским принцем чушью

РИА Новости 09:11
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Общество

Путин оценил темпы развертывания коечного фонда в Свердловской области

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что темпы развертывания коечного фонда для борьбы с коронавирусом в Свердловской области сохранятся.
РИА Новости 08:15
8
Общество

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
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Общество

Мантуров раскритиковал регионы, не закупившие средства защиты

Глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что некоторые регионы непродуктивно занимаются закупками средств защиты от коронавируса.
Коммерсантъ 08:39
2
Шоу-бизнес

Рэперша из США назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой

Ореанда-Новости 09:17
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Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU 03:03
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Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено.
REGNUM 09:38
9
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Кино

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости вчера в 06:31
39
Политика

В МИД России заявили о росте конкуренции стран на фоне коронавируса

По мнению Рябкова, в мире сохраняется угроза ядерной войны.
RT на русском 08:25
Здоровье

В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин в России

Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 08:13
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Армия и оружие

Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем

Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
Российская газета 09:05
93
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения

21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° вчера в 08:16
3
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

Цена на российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе 21 апреля упала до $11,59 за баррель и подешевела тем самым на $5,92.
Право.ру 06:34
46
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
369
Общество

Евгений Куйвашев попросил денег у Путина на ЖКХ и строительство дорог

В ходе сегодняшних переговоров в режиме видеосвязи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил президента России Владимира Путина выделить из бюджета 1 млрд рублей на подготовку Свердловской области к новому отопительному сезону.
Екатеринбург в интернете 07:46
8
Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
1,3K
Общество

Российские девятиклассники смогут сдать ОГЭ в своих школах

Напомним, 15 апреля стало известно, что в 2020 году основной период сдачи ОГЭ и ГВЭ пройдёт с 8 июня по 31 июля.
Областная газета вчера в 11:45
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Общество

В Москве с начала самоизоляции безработица выросла на 45%

Уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,66%. По сравнению с показателем до начала пандемии (0,44%) он вырос на 45%.
РБК 09:23
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Транспорт

Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов проинформировал, что около 600 человек стремились воспользоваться общественным транспортом без разрешения на передвижение по городу.
Москва 24 06:16
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Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
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Как работают Яндекс.Новости?
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