с чего всё началось

Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Продажи начали расти после их публикации.

Общество Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России. 1,3K

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 12K

Общество Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19 Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом. 18

Наука Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19. 882

Происшествия В российской больнице 60 медиков заразились коронавирусом 60 сотрудников подмосковной Люберецкой областной больницы заразились коронавирусом.

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 763

Общество В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США. 19

Общество ФМБА представит отчет об эффективности препарата «Мефлохин» до 20 мая «Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом «Мефлохин», у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии», — говорится в заявлении.

Происшествия Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву. 171

Общество Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские Фото: скриншот Прежде на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории ЧР, проходившем в прямом эфире в Instagram, жители обратились к нему с просьбой открыть салоны красоты и парикмахерские. 1,4K

Общество Назван главный способ распространения коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом. 15

Общество Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье В региональном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что болезнь победили 186 жителей Подмосковья, 49 – умерли. 533

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 298