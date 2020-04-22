Коронавирус
ИнтерфаксРоссияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Продажи начали расти после их публикации.
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с чего всё началось
По мнению производителей, популярность соли могла резко вырасти на фоне опубликованных 9 апреля рекомендаций Минздрава, где в том числе предлагалось использовать соляной раствор для профилактики коронавируса.Компания06:40
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
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