Коронавирус
ИнтерфаксРоссияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Продажи начали расти после их публикации. Цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности и до сих пор остается самой низкой на пищевую соль в мире, заявил "Руспродсоюз".
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с чего всё началось
Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.Коммерсантъвчера в 19:10
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
Московский Комсомолец00:34
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Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета 20 апреля в 21:06
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга вчера в 10:38
Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Происшествия
Полиция пришла на дом к калининградке за комментарий в ВК
К жительнице Калининграда на дом пришёл сотрудник полиции из-за комментария в социальной сети ВК, в паблике портала «Новый Калининград».
Русский Запад вчера в 17:29
Авто
В России разрабатывают перспективные двигатели
В рамках проекта «Кортеж» отечественный институт уже создал V8, который используется в отечественных автомобилях Aurus, а также ведет работы над топовым V12.
SpeedMe 02:11
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
Шоу-бизнес
Появилось официальное подтверждение диагноза Анастасии Заворотнюк
На днях, одно из изданий, разместило на своем сайте документ, в котором описывается диагноз актрисы.
Bimru.ru 02:11
Происшествия
В Японии 34 члена экипажа круизного судна заразились коронавирусом
Заражение COVID-19 выявили у 34 членов экипажа из 623, пассажиров на корабле нет.
News.ru 01:13
Общество
Соловьев навсегда выгнал Ковтуна из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» навсегда выгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
ФАН вчера в 19:20
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч стал отцом во второй раз
Владимир Яглыч стал отцом во второй раз О радостном событии 36-летний актер рассказал сам, выложив в Instagram кадр из мультика "Король Лев".
Экспресс газета вчера в 13:31
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Происшествия
На Сахалине утвердили обвинение по делу экс-губернатора Хорошавина
Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора региона Александра Хорошавина.
Российская газета вчера в 22:39
Хоккей
Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России
Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.
Metaratings вчера в 07:40
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM 20 апреля в 22:08
Здоровье
Чем обернется приостановка вакцинации в России из-за эпидемии
На время эпидемии в России будет приостановлена плановая вакцинация детей и взрослых.
Ридус 20 апреля в 07:50
Политика
В США рассказали об утилизированной Россией советской «чудо-лодке»
Советские подводные лодки проектов 705 («Лира») и 705К, которые были утилизированы современной Россией, являются «чудо-лодками», заявили журналисты издания «The Drive», ссылаясь на материалы ресурса GlobalSecurity.org.
Военное дело 01:39
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Общество
Взвешивать продукты самим не рекомендует покупателям Роспотребнадзор
В ведомстве подчеркнули, что покупателям магазинов рекомендуется приобретать овощи, фрукты и другие товары на развес в упакованном виде.
Live24 вчера в 09:34
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru вчера в 05:57
Экономика
Объем налоговых льгот для компаний Москвы превысит 170 млрд рублей в 2020 году
Общий объем льгот, введенных для предприятий столицы, работавших до начала режима повышенной готовности, вместе с поддержкой в рамках пакетов антикризисных мер в связи с пандемией превысит 170 млрд рублей, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.
ТАСС 01:15