Коронавирус
ИнтерфаксРоссияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Продажи начали расти после их публикации.
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с чего всё началось
Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.Коммерсантъвчера в 19:10
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
Московский Комсомолец00:34
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По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
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Газета.Ru вчера в 15:34
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За сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции
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Москва 24 04:00
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Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
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Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне.
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На карантин закроются социальные учреждения Челябинской области
Как сообщил губернатор, в связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение закрыть на карантин социальные учреждения Челябинской области — речь идет о домах престарелых, интернатах для инвалидов.
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Здоровье
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Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
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Инфорос вчера в 15:03
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В Минздраве опровергли достижение пика коронавируса в России
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