Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Продажи начали расти после их публикации.
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с чего всё началось

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.
Коммерсантъвчера в 19:10

Подробнее о событии

Производители заявили о росте спроса на соль в России

ТАСС02:00

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Российская газета02:45

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Интерфакс02:14

Спрос на соль вновь взлетел из-за коронавируса

Коммерсантъ05:50

В России вырос спрос на соль

РИА Новости02:11

Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса

Московский Комсомолец00:34

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Ведомостивчера в 22:18
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Финансы

ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Шоу-бизнес

Елена Темникова намекнула на домогательства Максима Фадеева

Многие поклонники решили, что Темникова намекнула на неудачный опыт сотрудничества с Максимом Фадеевым.
StarHit.ru вчера в 15:08
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Piter.tv 02:37
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Общество

В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Политика

В Кремле рассказали о подготовке саммита «пятерки» Совбеза ООН

Москва, 22 апреля 2020, 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится виртуальный саммит «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН.
REGNUM 06:38
Транспорт

Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
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Политика

Трамп на два месяца остановит иммиграцию в США

Американский президент Дональд Трамп планирует в среду подписать указ о приостановке иммиграции на два месяца.
Политика Сегодня 01:30
6
Общество

На Украине спрогнозировали два пика заражения коронавирусом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что стране предстоит два пика заражения коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:03
1
Космос

Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли

Собрав и проанализировав всю доступную архивную информацию «Хаббла» о Дагоне, аризонские астрономы пришли к выводу, что он все же не планета, а облако пыли, образовавшееся от столкновения двух объектов размером примерно в 200 км каждый.
Популярная механика вчера в 00:56
4
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
430
Экономика

Греф прокомментировал слухи о заморозке вкладов, как в СССР

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что при ухудшении финансово-экономической ситуации власти могут поступить, как президент СССР Михаил Горбачев, который в январе 1991 года подписал указ о запрете выдавать с вкладов граждан более 500 руб. в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
597
Общество

В Минздраве не увидели пика заболеваемости коронавирусом в РФ

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что пик по заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, еще не достигнут.
Московский Комсомолец 05:11
4
Общество

В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
РБК 02:25
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Политика

В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай.
Российская газета 06:22
102
Общество

За месяц более 170 тыс. россиян вернулись на родину из-за границы

С 20 марта по 21 апреля более 170 тыс. россиян вернулись в РФ из-за границы.
НТВ 05:57
2
Армия и оружие

За сутки ВСУ 12 раз открывали огонь по ДНР

Новостной фронт вчера в 03:33
1
Общество

В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков

В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
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Политика

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
7
Футбол

Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал»

Контрактное соглашение Мане с "Ливерпулем" рассчитано до лета 2023 года. Трансферная стоимость сенегальца оценивается в 120 миллионов евро.
Vprognoze.ru 06:04
Авто

Объявлены цены на новый внедорожник Haval H5 для России

На российский рынок выходит автомобиль Haval H5, ранее известный под именем Great Wall Hover.
Wroom.ru 05:20
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Киберспорт

Авторы Modern Warfare приняли дополнительные меры по борьбе с читерами

Начиная с этой недели игроки обычного мультиплеера и королевской битвы Warzone, которые пожаловались на потенциального читера, будут получать внутриигровое подтверждение, когда нечестного геймера забанят.
Игромания.ру 03:53
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Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
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Шоу-бизнес

Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
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Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,4K
Общество

Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая

Власти Украины планируют продлить карантин из-за угрозы коронавируса до 11 мая.
РБК 06:36
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