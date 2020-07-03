Финансы

URA.RuURA.RuРоссияне стали покупать больше валюты после смягчения карантина

На фоне отмены ряда ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, россияне стали чаще покупать валюту. По прогнозам кредитных организаций, спрос на обмен валюты станет еще больше с открытием границ и началом международного авиасообщения.
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Спрос на обмен валюты восстанавливается после смягчения ограничений

Коммерсантъ03 июля в 04:04

Россияне стали покупать больше валюты после смягчения карантина

URA.Ru00:54

Ряд крупных российских банков фиксирует рост среднего чека при обмене валюты

ПРАЙМ00:15

Спрос на обмен валюты восстанавливается после отмены режима самоизоляции

ГЛАС.RU03 июля в 05:37

В России начал восстанавливаться спрос на обмен валюты

АБН03 июля в 04:54

Россияне стали скупать валюту в предвкушении отдыха за границей

News.ru01:26

Спрос россиян на валюту восстанавливается после смягчения режима самоизоляции

Российская газета03 июля в 01:25
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в эфире передачи "СоловьевLIVE" результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера.
РИА Новости вчера в 18:31
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Общество

Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Газета.Ru вчера в 12:18
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Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина

Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков.
РИА Новости 01:11
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Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
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Общество

Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию

Говорит Москва вчера в 07:27
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Происшествия

Пациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате

Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер.
РБК вчера в 14:38
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Общество

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

РБК 01:06
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Футбол

Клопп назвал фаворитов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп, недавно выигравший АПЛ со своей командой, уверен, что фаворитами после рестарта Лиги чемпионов являются мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
ProstoProSport 00:30
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 03 июля в 12:46
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Общество

Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
РБК вчера в 10:31
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Происшествия

Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек

На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек, семеро пропали без вести, один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 20:37
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Общество

В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса

РИА Новости 03 июля в 01:01
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Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
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Армия и оружие

В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»

Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02 июля в 02:49
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Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com вчера в 11:47
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Авто

Названы шесть опасных «глупостей», которые совершают водители

Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов назвал шесть "глупостей", совершаемых водителями, которые могут привести к серьезным последствиям.
РИА Новости 00:06
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Технологии

Раскрыта стоимость геймпада для грядущей PlayStation 5

Инсайдер раскрыл стоимость геймпада DualSense для грядущей PlayStation 5. Его начнут продавать в период рождественских праздников в конце 2020 года.
Ferra вчера в 08:15
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Футбол

Калиниченко: Тедеско уже не знает, как слиться из «Спартака»

RT на русском вчера в 17:13
Гаджеты

Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят $22

На платформе Xiaomi Youpin представлены полностью беспроводные наушники погружного типа Baseus Encok W04 Pro TWS, внешне напоминающие популярные Apple AirPods.
3DNews 00:58
Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Политика

Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:08
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Политика

Сенатор и крымские татары прокомментировали отказ Турции признать Крым

В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крыму не нужно признание со стороны Турции - главное, чтобы Россия признавала и поддерживала регион.
Газета.Ru вчера в 14:30
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
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Автоспорт

Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Финский пилот "Мерседеса" Валлтери Боттас стал победителем квалификации стартового этапа "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Газета.Ru вчера в 10:11
Игры

Седьмая часть хоррора Resident Evil Village завершит историю игры

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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип

Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Происшествия

Российский военный найден мертвым в Гюмри

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru вчера в 13:36
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Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 03 июля в 10:36
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