Финансы
URA.RuРоссияне стали покупать больше валюты после смягчения карантина
На фоне отмены ряда ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, россияне стали чаще покупать валюту. По прогнозам кредитных организаций, спрос на обмен валюты станет еще больше с открытием границ и началом международного авиасообщения.
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Спрос россиян на валюту восстанавливается после смягчения режима самоизоляции
Российская газета03 июля в 01:25
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Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
Около 57,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в США за последние сутки, сообщает газета The Washington Post.
Москва 24 вчера в 11:37
Космос
Высота орбиты МКС была увеличена из-за обломков ступени «Протона»
В NASA заявили, что проведенная 3 июля внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) имела целью уклонение от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон».
Известия вчера в 20:07
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news 03 июля в 16:28
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Авто
Chery выпустит в России кроссовер с новым силовым агрегатом
Car.ru 03 июля в 12:27
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Здоровье
Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса
В настоящее время, по мнению Эйдельмана, наблюдается распространение второй волны коронавируса по всему миру, предсказанное еще этой весной.
РИА Новости вчера в 20:44
Футбол
Вратарь клуба ПФЛ «Знамя Труда» оказался в реанимации после попадания молнии
В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации.
Metaratings 02:00
Экономика
Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
РБК 02:00
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала откровенное фото в ванне
Актриса призналась, что впервые сфотографировалась обнаженной на телефон После новостей о разводе с комиком Гариком Харламовым Кристина Асмус все чаще делится откровениями, но на этот раз актриса решила порадовать подписчиков еще и откровенными фото.
Passion.ru вчера в 12:00
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
С октября текущего года корейский автогигант Hyundai начнет реализацию автомобилей в России по новой схеме.
Новые автомобили вчера в 09:29
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина
Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков.
РИА Новости 01:11
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Общество
Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы
Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
Инвест-Форсайт 03 июля в 21:00
Происшествия
Под Томском из-за удара молнии сгорела деревянная церковь XIX века
В селе Зоркальцево Томского района после удара молнии загорелась деревянная церковь, построенная в XIX веке.
Znak.com вчера в 07:30
Здоровье
Врачи рассказали, что ждет женщин без секса
Некоторые считают, что отсутствие секса опасно для здоровья женщины. Акушер-гинеколог Евгения Пекарева уверена, что все как раз наоборот.
Народные новости вчера в 09:42
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 03 июля в 02:36
Авто
Названы шесть совершаемых водителями «глупостей»
Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов перечислил шесть «глупостей», которые совершают водители, грозящие опасными последствиями.
Lenta.ru 01:58
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Футбол
«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче с незабитым пенальти
Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Сочи» завершился вничью 0:0. Встреча прошла на столичной «РЖД Арене».
РБК вчера в 15:39
Общество
Россия провела 21 миллион тестов на коронавирус
"В РФ проведено более 21 миллиона тестов на коронавирус", - сказали в ведомстве.
Газета.Ru 02:00
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Армия и оружие
Российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35
Речь идёт не только «стелс»-истребителях F-35, но и о куда более секретных F-22, которые как минимум трижды появлялись в радиусе обнаружения и поражения «Триумфов».
Avia.pro вчера в 20:01
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском вчера в 13:21
Экономика
«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС 02 июля в 21:04
Общество
Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер «Делфи»
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.
РИА Новости вчера в 10:55
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43