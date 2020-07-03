Финансы

URA.RuURA.RuРоссияне стали покупать больше валюты после смягчения карантина

На фоне отмены ряда ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, россияне стали чаще покупать валюту. По прогнозам кредитных организаций, спрос на обмен валюты станет еще больше с открытием границ и началом международного авиасообщения.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россияне стали скупать валюту в предвкушении отдыха за границей

News.ru01:26

Спрос на обмен валюты восстанавливается после смягчения ограничений

Коммерсантъ03 июля в 04:04

Ряд крупных российских банков фиксирует рост среднего чека при обмене валюты

ПРАЙМ00:15

Спрос на обмен валюты восстанавливается после отмены режима самоизоляции

ГЛАС.RU03 июля в 05:37

В России начал восстанавливаться спрос на обмен валюты

АБН03 июля в 04:54

Россияне стали покупать больше валюты после смягчения карантина

URA.Ru00:54

Спрос россиян на валюту восстанавливается после смягчения режима самоизоляции

Российская газета03 июля в 01:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

Около 57,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в США за последние сутки, сообщает газета The Washington Post.
Москва 24 вчера в 11:37
447
Космос

Высота орбиты МКС была увеличена из-за обломков ступени «Протона»

В NASA заявили, что проведенная 3 июля внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) имела целью уклонение от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон».
Известия вчера в 20:07
5
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news 03 июля в 16:28
5,9K
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
1,6K
Авто

Chery выпустит в России кроссовер с новым силовым агрегатом

Car.ru 03 июля в 12:27
1
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
1,8K
Здоровье

Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса

В настоящее время, по мнению Эйдельмана, наблюдается распространение второй волны коронавируса по всему миру, предсказанное еще этой весной.
РИА Новости вчера в 20:44
139
Футбол

Вратарь клуба ПФЛ «Знамя Труда» оказался в реанимации после попадания молнии

В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации.
Metaratings 02:00
Экономика

Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
РБК 02:00
Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:54
261
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала откровенное фото в ванне

Актриса призналась, что впервые сфотографировалась обнаженной на телефон После новостей о разводе с комиком Гариком Харламовым Кристина Асмус все чаще делится откровениями, но на этот раз актриса решила порадовать подписчиков еще и откровенными фото.
Passion.ru вчера в 12:00
5
Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
119
Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

С октября текущего года корейский автогигант Hyundai начнет реализацию автомобилей в России по новой схеме.
Новые автомобили вчера в 09:29
111
Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина

Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков.
РИА Новости 01:11
14
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
1,2K
Общество

Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы

Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
Инвест-Форсайт 03 июля в 21:00
136
Происшествия

Под Томском из-за удара молнии сгорела деревянная церковь XIX века

В селе Зоркальцево Томского района после удара молнии загорелась деревянная церковь, построенная в XIX веке.
Znak.com вчера в 07:30
67
Здоровье

Врачи рассказали, что ждет женщин без секса

Некоторые считают, что отсутствие секса опасно для здоровья женщины. Акушер-гинеколог Евгения Пекарева уверена, что все как раз наоборот.
Народные новости вчера в 09:42
3
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 03 июля в 02:36
1,6K
Авто

Названы шесть совершаемых водителями «глупостей»

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов перечислил шесть «глупостей», которые совершают водители, грозящие опасными последствиями.
Lenta.ru 01:58
13
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
337
Футбол

«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче с незабитым пенальти

Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Сочи» завершился вничью 0:0. Встреча прошла на столичной «РЖД Арене».
РБК вчера в 15:39
Общество

Россия провела 21 миллион тестов на коронавирус

"В РФ проведено более 21 миллиона тестов на коронавирус", - сказали в ведомстве.
Газета.Ru 02:00
16
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
32
Армия и оружие

Российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35

Речь идёт не только «стелс»-истребителях F-35, но и о куда более секретных F-22, которые как минимум трижды появлялись в радиусе обнаружения и поражения «Триумфов».
Avia.pro вчера в 20:01
Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

RT на русском вчера в 13:21
Экономика

«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году

"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС 02 июля в 21:04
37
Общество

Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер «Делфи»

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.
РИА Новости вчера в 10:55
Кино

Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
22
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное