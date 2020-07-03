На фоне отмены ряда ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, россияне стали чаще покупать валюту. По прогнозам кредитных организаций, спрос на обмен валюты станет еще больше с открытием границ и началом международного авиасообщения.

Россияне стали покупать больше валюты после смягчения карантина

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