Экономика
RT на русскомРоссияне стали покупать меньше антибиотиков
В России с начала года наблюдается снижение спроса на антибактериальные препараты. С данными аналитической компании DSM Group ознакомился RT. Так, с января по сентябрь этого года в российских аптеках было куплено 152,8 млн упаковок антибиотиков на общую сумму 26,4 млрд рублей.
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Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Общество
Впервые названо число ведущих здоровый образ жизни россиян
Всего 12 процентов россиян ведут здоровый образ жизни, пишет РБК в пятницу, 8 ноября, со ссылкой на данные Росстата.
Вечерняя Москва вчера в 00:47
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда вчера в 03:10
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Общество
Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM вчера в 21:53
Происшествия
Аэропорт Японии дважды прекращал работу из-за беспилотников
Аэропорт Кансай японского города Осака дважды приостанавливал работу из-за сообщений о беспилотниках.
Известия 00:02
Общество
В Грузии задержали 27 протестующих против показа фильма про геев
Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании 27 человек во время акций в Батуми и Тбилиси, участники которых выступали против премьеры нашумевшего фильма про двух танцоров нетрадиционной ориентации.
РИА Новости 00:18
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело 07 ноября в 17:29
Происшествия
Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь
Газета.Ru вчера в 12:36
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Прибор позволяет за одну минуту определять поддельное вино.
Коммерсантъ вчера в 20:19
Политика
Украина хочет контракт с «Газпромом» без прекращения судебных споров
Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что не видит преград для заключения нового контракта с "Газпромом".
РЕН ТВ вчера в 22:34
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Общество
В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой
В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда 07 ноября в 17:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Общество
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Происшествия
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы
Газета.Ru вчера в 22:45
Транспорт
Начались продажи билетов на поезда в Крым
Российская газета вчера в 02:02
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Медицинские специалисты перечислили первые симптомы, на которые обычно жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские научные сотрудники центра Исследования рака в Великобритании, сообщает издание Express.
Ugpressa.ru вчера в 22:58
Космос
На межзвездной комете Борисова нашли следы воды
Астрономы обнаружили линию излучения кислорода в спектре второго известного межзвездного тела — кометы 2I/Борисова.
N+1 05 ноября в 01:02
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Для покупателей кроссовер представлен в четырех версиях, стоимость которых от 495 000 до 649 000 рупий, что в российском эквиваленте равно от 450 до 600 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 09:47
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума.
РБК вчера в 21:48
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Происшествия
В Санкт-Петербурге хирурги извлекли из мужчины крупный фаллоимитатор
Жизнь пациента оказалась под угрозой из-за застрявшего в его прямой кишке фаллоимитатора крупных габаритов.
OAnews вчера в 01:47