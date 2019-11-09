Экономика
RT на русскомРоссияне стали покупать меньше антибиотиков
Всего по итогам первых трёх кварталов 2019 года в российских аптеках было реализовано 3,81 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 739,2 млрд рублей, сообщили аналитики.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В России с начала года наблюдается снижение спроса на антибактериальные препараты. С данными аналитической компании DSM Group ознакомился RT. Так, с января по сентябрь этого года в российских аптеках было куплено 152,8 млн упаковок антибиотиков на общую сумму 26,4 млрд рублей.RT на русском00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Политика
Зеленский назвал украинцев изобретателями спутника и вертолета
Известия вчера в 23:09
Общество
Кипр лишит «золотых паспортов» девятерых россиян
Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис заявил, что правительство лишит гражданства девятерых россиян, которые ошибочно получили «золотые паспорта» за инвестиции в островную республику, сообщает Cyprus Times.
Дождь 06 ноября в 11:34
Общество
Нарколог назвал главными проблемами миллениалов наркотики и компьютеры
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев считает, что поколение миллениалов проводит очень много времени за компьютером.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:36
Общество
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" о пользе и вреде мандаринов, а также назвала тех, кому этот фрукт есть нельзя.
РИА Новости 01:52
Автоспорт
Жена Михаэля Шумахера сказала, что будет благодарна мужу всю жизнь
Жена семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна рассказала, как в её жизнь пришло увлечение конным спортом, и призналась, что немалую поддержку в этом начинании ей оказал супруг.
Чемпионат вчера в 14:10
Политика
Бывший министр Украины спрогнозировал скорый развал страны
Неспособность руководства Украины решать основные задачи приведёт к распаду государства на мелкие части по примеру Югославии, заявил 8 ноября бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
REGNUM вчера в 18:04
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов оценили свой ритм-танец на этапе Гран-при в Китае
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов оценили свое выступление в короткой программе на четвертом этапе Гран-при в Китае, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 05:36
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 07 ноября в 14:27
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
Медведев поздравил Пахмутову с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил композитора Александру Пахмутову с юбилеем, отметив, что без ее уникального творчества невозможно представить отечественную музыку.
РИА Новости 02:34
Авто
Опубликованы снимки купе-кроссовера Lynk & Co
В сети появились несколько снимков новинки, однако дизайн кросса уже давно не секрет — еще весной полноценные фотографии появились в базе министерства промышленности Китая.
SpeedMe 06 ноября в 03:10
Шоу-бизнес
Экс-солистка SEREBRO Титова обвинила Серябкину в хамстве и грубости
Экс-солистка SEREBRO Ирина Титова в эфире YouTube-шоу «Антителек» рассказала о конфликте в коллективе.
Территория новостей вчера в 12:10
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Газета.Ru вчера в 11:21
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Известия вчера в 23:23
Футбол
Слуцкий назвал нынешний отрезок карьеры самым сложным
Газета.Ru 02:20
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Коммерсантъ вчера в 20:19
Футбол
Вальверде прокомментировал информацию о конфликте Месси и Гризманна
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался об информации о конфликте между нападающими Лионелем Месси и Антуаном Гризманном, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 07 ноября в 14:42
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Технологии
«Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как пишут "Ведомости", в рамках соглашения с правительством "Росатом" запустил проект по созданию квантового компьютера.
Инфорос 07 ноября в 06:23
Футбол
«Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор» со счётом 3:1
Московский Комсомолец вчера в 01:01