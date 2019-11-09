Экономика
RT на русскомРоссияне стали покупать меньше антибиотиков
Всего по итогам первых трёх кварталов 2019 года в российских аптеках было реализовано 3,81 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 739,2 млрд рублей, сообщили аналитики.
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с чего всё началось
В России с начала года наблюдается снижение спроса на антибактериальные препараты. С данными аналитической компании DSM Group ознакомился RT. Так, с января по сентябрь этого года в российских аптеках было куплено 152,8 млн упаковок антибиотиков на общую сумму 26,4 млрд рублей.RT на русском00:00
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