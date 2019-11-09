Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссияне стали покупать меньше антибиотиков

Всего по итогам первых трёх кварталов 2019 года в российских аптеках было реализовано 3,81 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 739,2 млрд рублей, сообщили аналитики.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Россияне стали покупать меньше антибиотиков

В России с начала года наблюдается снижение спроса на антибактериальные препараты. С данными аналитической компании DSM Group ознакомился RT. Так, с января по сентябрь этого года в российских аптеках было куплено 152,8 млн упаковок антибиотиков на общую сумму 26,4 млрд рублей.
RT на русском00:00

Подробнее о событии

Россияне стали покупать меньше антибиотиков

RT на русском00:00

Эксперты рассказали о динамике спроса на антибиотики в России

Газета.Ru00:24

Объём продаж антибиотиков снизился в РФ

News.ru01:26

Жители России стали покупать меньше антибиотиков

Татар-информ02:16

Жители России стали меньше покупать антибиотики

Красная весна02:10

Россияне стали меньше покупать антибиотиков

Вечерняя Москва00:48

В этом году россияне стали покупать гораздо меньше антибиотиков

Live2401:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:47, Вашингтон
Политика

Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета

РИА Новости вчера в 20:07
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Музыка

Группа «Ленинград» назвала дату последнего концерта

Группа «Ленинград» даст два больших новогодних концерта в Москве и Петербурге.
Gazeta.SPb вчера в 13:31
Кино

Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

Коммерсантъ вчера в 21:15
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 07 ноября в 14:27
Общество

Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей

В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru вчера в 16:32
Политика

Россия не откажется от ядерного оружия

Договор о запрещении ядерного оружия подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран.
Русская Планета вчера в 05:11
Происшествия

Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео

В Красноярском крае в аварии погиб актер драмтеатра города Минусинск Виктор Бубенков.
РИА Новости вчера в 18:19
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском вчера в 11:28
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Культура

Чем запомнился пятый выпуск шоу «Голос»

В пятницу, 8 ноября, зрители Первого канала увидели пятый выпуск восьмого сезона вокального шоу «Голос».
RT на русском 01:55
Гаджеты

IDC: Huawei является самым быстрорастущим поставщиком смартфонов

Компания International Data Corporation (IDC) сообщает о том, что в третьей четверти текущего года мировой рынок смартфонов показал незначительный рост, прервав тем самым череду из семи кварталов с отрицательной динамикой.
3DNews вчера в 02:06
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Известия 00:22
Политика

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика

МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак

МИД России предупредил об опасности посещения Ирака в связи с сохраняющейся там террористической угрозой.
РБК 02:01
Наука

Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Ученые выяснили, что любители кофе почти на 50% уменьшают риск развития рака печени.
ToDay News Ufa вчера в 08:58
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Общество

Сбербанк сообщил об устранении сбоя

«Сбербанк сообщает об устранении временных затруднений при проведении операций в «Сбербанк Онлайн» и на устройствах самообслуживания», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы кредитной организации.
RT на русском вчера в 11:10
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Авто

Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России

Тарантас Ньюс 07 ноября в 12:41
Общество

Численность населения России сокращается

Изменения в демографической структуре и затяжной экономический кризис — основные причины, по которым в России четыре года подряд сокращается население.
Чистовик 07 ноября в 08:44
Происшествия

В Уфе мужчина в поисках муллы поджег мечеть

В столице Башкирии - Уфе мужчина случайно поджег мечеть, когда зажег спичку, чтобы в темноте найти священнослужителя, передают в РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Башкортостан.
Газета.Ru 01:39
Общество

В Гидрометцентре сообщили о резком похолодании

К концу недели достаточно резко похолодает в Поволжье.
Пенза-Обзор 07 ноября в 07:39
Гаджеты

Компания Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны

Обе модели устройств пользуются неплохим спросом, а со сниженной ценой продажи еще вырастут.
Astera вчера в 09:24
Происшествия

В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.
РИА Новости 01:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное