Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали покупать меньше сигарет

В 2018 году Россия заняла первое место по числу выкуренных сигарет на душу населения и стала пятой среди самых курящих стран мира. Так, в прошлом году россияне выкурили 300 миллиардов сигарет. Отмечается, что в среднем курящие россияне выкуривают по 2 тысячи сигарет в год.
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В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00

В России упал спрос на сигареты

Известия00:00

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

Россияне стали покупать меньше сигарет

iReactorвчера в 23:40
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Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости вчера в 13:44
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Нева Спорт вчера в 11:32
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

Правительство Амурской области выделит из резервного фонда 2,5 млн рублей для семей погибшего и пострадавших студентов колледжа в Благовещенске.
Известия 00:15
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах внес на рассмотрение Госдумы парламент Северной Осетии.
Известия вчера в 20:15
Автоспорт

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru вчера в 16:36
Общество

Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений

РБК вчера в 16:36
Футбол

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Ханс-Дитер Флик утверждён в должности главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат вчера в 15:42
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия

В Алтайском крае загорелся автобус, в котором ехали 20 пассажиров

Алтапресс вчера в 23:33
Футбол

Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Sputnik Эстония 14 ноября в 14:10
Армия и оружие

Израиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Российская газета вчера в 23:10
Происшествия

В свердловском Нижнем Тагиле горит птицефабрика

Горит склад готовой продукции, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
REGNUM 00:02
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Происшествия

Доцента Соколова отправили в Кресты

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведен из изолятора временного содержания в СИЗО, сообщил адвокат ученого Александр Почуев в пятницу.
Интерфакс вчера в 11:28
Политика

Климов прокомментировал украинскую резолюцию ООН по Крыму

Как пояснил «Парламентской газете» замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, данный документ не имеет юридической силы и носит пропагандистский характер.
Парламентская газета вчера в 05:20
Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло рядом с японским островом Хонсю. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском вчера в 23:30
Авто

Кроссовер Honda Pilot останется на рынке России

Автоновости дня вчера в 11:30
Наука

Ученые объяснили, почему многие люди не любят брокколи

Ученые из университета Кентукки (США) выяснили, почему одним людям брокколи кажется вкусной, а другим очень горькой.
РИА Новости вчера в 10:56
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:28
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4-5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат

Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 13 ноября в 04:24
Гаджеты

Honor V30 и его квадрокамера на новом изображении

В Сети появилось новое изображение флагманского смартфона Honor V30, который должны представить уже очень скоро – 26 ноября.
iXBT.com вчера в 00:01
Происшествия

Генконсульство в США выяснило имя раненого россиянина

Россиянина, раненного при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Хьюстоне.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия

Стали известны дата и место похорон убитой аспирантки СПбГУ Ещенко

Взгляд.ру вчера в 04:05
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Экономика

БРИКС планирует создать единую криптовалюту и систему платежей

На заседании БРИКС обсуждался вопрос создания единой платежной системы. Вероятно, будет создана и единая криптовалюта.
МонаВиста вчера в 08:17
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Известия вчера в 23:29
Финансы

Международные резервы России снизились на $1,8 млрд

Уточняется, что на 8 ноября 2019 года этот показатель составил $541,1 млрд, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее.
Газета.Ru 14 ноября в 08:40
Технологии

Google запустила бесплатного «убийцу» SMS-сообщений

Американская компания Google разработала альтернативу обычных SMS-сообщений.
iReactor вчера в 19:19
Армия и оружие

Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи

Российская газета вчера в 22:14
Как работают Яндекс.Новости?
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