Экономика
Lenta.ruРоссияне стали покупать меньше сигарет
В 2018 году Россия заняла первое место по числу выкуренных сигарет на душу населения и стала пятой среди самых курящих стран мира. Так, в прошлом году россияне выкурили 300 миллиардов сигарет. Отмечается, что в среднем курящие россияне выкуривают по 2 тысячи сигарет в год.
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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
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Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Происшествия
Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей
Правительство Амурской области выделит из резервного фонда 2,5 млн рублей для семей погибшего и пострадавших студентов колледжа в Благовещенске.
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Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах внес на рассмотрение Госдумы парламент Северной Осетии.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
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Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
Футбол
«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды
Ханс-Дитер Флик утверждён в должности главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Происшествия
В Алтайском крае загорелся автобус, в котором ехали 20 пассажиров
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Армия и оружие
Израиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Происшествия
В свердловском Нижнем Тагиле горит птицефабрика
Горит склад готовой продукции, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Происшествия
Доцента Соколова отправили в Кресты
Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведен из изолятора временного содержания в СИЗО, сообщил адвокат ученого Александр Почуев в пятницу.
Политика
Климов прокомментировал украинскую резолюцию ООН по Крыму
Как пояснил «Парламентской газете» замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, данный документ не имеет юридической силы и носит пропагандистский характер.
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло рядом с японским островом Хонсю. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Авто
Кроссовер Honda Pilot останется на рынке России
Наука
Ученые объяснили, почему многие люди не любят брокколи
Ученые из университета Кентукки (США) выяснили, почему одним людям брокколи кажется вкусной, а другим очень горькой.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс", передает "Чемпионат.com".
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4-5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Гаджеты
Honor V30 и его квадрокамера на новом изображении
В Сети появилось новое изображение флагманского смартфона Honor V30, который должны представить уже очень скоро – 26 ноября.
Происшествия
Генконсульство в США выяснило имя раненого россиянина
Россиянина, раненного при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Хьюстоне.
Происшествия
Стали известны дата и место похорон убитой аспирантки СПбГУ Ещенко
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Экономика
БРИКС планирует создать единую криптовалюту и систему платежей
На заседании БРИКС обсуждался вопрос создания единой платежной системы. Вероятно, будет создана и единая криптовалюта.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Финансы
Международные резервы России снизились на $1,8 млрд
Уточняется, что на 8 ноября 2019 года этот показатель составил $541,1 млрд, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее.
Технологии
Google запустила бесплатного «убийцу» SMS-сообщений
Американская компания Google разработала альтернативу обычных SMS-сообщений.
Армия и оружие