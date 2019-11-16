Общество

Газета.RuГазета.RuВ России снизился спрос на сигареты

Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на операторов фискальных данных. По данным "Платформы ОФД", уровень продаж сигарет уменьшился на 5%, по информации "Такском" - на 7%.
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В России стали покупать меньше сигарет

В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%. При этом аналитики фиксируют серьёзный рост продаж стиков для систем нагревания табака.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России упал спрос на традиционные сигареты

РБК03:24

В России упал спрос на сигареты

РИА Новости04:33

В России упал спрос на сигареты

Коммерсантъ03:56

В России упал спрос на сигареты

Газета.Ru06:31

В России упал спрос на сигареты

Известия00:00

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00
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