Общество
Газета.RuВ России снизился спрос на сигареты
Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на операторов фискальных данных. По данным "Платформы ОФД", уровень продаж сигарет уменьшился на 5%, по информации "Такском" - на 7%.
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с чего всё началось
В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%. При этом аналитики фиксируют серьёзный рост продаж стиков для систем нагревания табака.RT на русскомвчера в 23:00
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