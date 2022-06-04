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Россияне стали получать отказы в визе в Мексику на украинском языке

При попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства республики россияне стали получать отказ на украинском языке.
РБК
Для оформления электронного разрешения необходимо заполнить на сайте дипмиссии анкету с личными данными, включая гражданство, указать даты посещения Мексики.
РИА Новости
Однако теперь при указании российского гражданства после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос «не обработан».
Lenta.ru
Разрешение не нужно оформлять тем, у кого есть действующая виза Канады, США, Японии, Великобритании или любого из государств, входящих в Шенгенску зону, а также постоянный вид на жительство нескольких стран, указано на сайте посольства Мексики.
РИА Новости

Подробнее о событии

Россияне стали получать отказы в визе в Мексику на украинском языке
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Россияне, оформляя визу на сайте посольства Мексики, получают отказ на украинском языке
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