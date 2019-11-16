Экономика

РБКРБКРоссияне стали реже гасить кредиты досрочно

В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

РБК05:01

Россияне стали реже отдавать долги досрочно

Lenta.ru06:57

Жители России стали реже гасить кредиты досрочно

Говорит Москва05:54

Россияне стали реже погашать кредиты досрочно

URA.Ru07:49

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

News.ru06:57

Россияне стали реже выплачивать кредиты досрочно

Ведомости12:02

Россияне стали реже досрочно отдавать долги по кредитам

ФедералПресс07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Экономика

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля - 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря - 2189 гривен (5785,9 руб.).
Газета.Ru 14 ноября в 07:57
Теннис

Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
GoTennis.ru 13:59
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали соревнований спортивных пар на пятом в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
News.ru 13:40
Происшествия

В Петербурге машина с двумя детьми упала в реку

RT на русском 12:17
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Происшествия

На Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко

В станице Старовеличковская завершилась церемония прощания с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета Олег Соколов.
Известия 05:47
Экономика

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
Ведомости 14 ноября в 21:56
Происшествия

СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

РИА Новости 13:16
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Футбол

Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе Евро-2020

Национальная команда Сан-Марино на домашнем поле потерпела поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном.
Чемпионат 14:16
Армия и оружие

Помпео: Иран стоит за ракетными ударами по Израилю

За недавними ударам Палестины по Израилю стоит Иран, заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Вестник Кавказа 11:58
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Общество

Сильный прилив затопил итальянский город, где часто бывал Казанова

МИР 24 05:31
Музыка

17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru вчера в 14:10
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Происшествия

В Подмосковье задержали водителя, который зарезал пешехода

Полицейские задержали в Мытищах водителя автомобиля Volvo, который зарезал пешехода, переходившего переход на красный свет.
ТАСС 14:24
Наука

На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона

На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
N+1 08:13
Футбол

Бельгия после победы над Россией обеспечила себе первое место в группе

Сборная Бельгии, набрав 27 очков, обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы I. Россия с 21-м очком осталась на второй позиции.
REGNUM 14:01
Общество

Синоптик назвал бредом предупреждение о торнадо в Москве

РБК 12:37
Общество

В Москве скончался легендарный пожарный Виктор Климкин

МЧС России сообщило, что в Москве в возрасте 62 лет скончался генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин.
Московский Комсомолец 11:11
Автоспорт

Хэмилтон победил в третьей практике на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьем тренировочном заезде на Гран-при Бразилии.
RT на русском 11:32
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Общество

Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
RT на русском 10:40
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Газета.Ru 12:25
Политика

Антонов оценил касающиеся русской культуры обвинения американских СМИ

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинения американских СМИ в том, что Москва использует русскую культуру как инструмент влияния.
RT на русском 12:38
Армия и оружие

Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва

Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Газета DAILY вчера в 15:20
Футбол

Бакаев: «Россия проиграла Бельгии и в классе, и в борьбе. Не наш день»

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации Евро-2020 против национальной команды Бельгии.
Sport24.ru 14:21
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Происшествия

Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Газета.Ru 08:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное