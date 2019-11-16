Экономика
РБКРоссияне стали реже гасить кредиты досрочно
Почему россияне перестали закрывать кредиты досрочно Способность заемщиков гасить долг досрочно снизилась из-за роста финансовой нагрузки, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
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с чего всё началось
В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).РБКвчера в 05:01
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