Экономика
РБКРоссияне стали реже гасить кредиты досрочно
По итогам десяти месяцев этого года уровень досрочных погашений составил 22,7%, что на 1,7 п.п. меньше, чем за весь прошлый год. Доля досрочно закрытых кредитов снижается второй год подряд, но неравномерно, отмечают в НБКИ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).РБКвчера в 05:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Политика
Буксируемые украинские корабли прошли под Крымским мостом
Украинские военные корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые буксируются из Керчи для передачи украинской стороне, прошли под арками Крымского моста.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
Футбол
Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
Общество
Хозяин толстого кота обратился с предложением к «Аэрофлоту»
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Происшествия
В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч
Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Политика
Лукашенко объяснил напряжение между РФ и Белоруссией
По словам белорусского президента, между двумя странами существует большое количество насущных и до сих пор не решённых вопросов — именно они создают видимость негатива в отношениях.
Экономика
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Происшествия
С убитой пятилетней девочкой пришел проститься почти весь район
Прощание с девочкой состоялось возле Дома культуры, пришло очень много людей — почти все жители района, рассказали ТАСС в местной администрации.
Общество
Девятилетняя барабанщица покорила сеть, исполнив кавер песни Nirvana
Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл опубликовала на YouTube кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana и поразила сеть.
Космос
В Китае испытали аппарат для посадки на Марс
Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) провели в четверг к северу от столицы КНР испытание аппарата для посадки на поверхность Марса.
Кино
Marvel анонсировала релизы нескольких фильмов
Общество
СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на «Восточном»
Следственный комитет в настоящее время расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью
Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
Наука
Кофе может продлить жизнь человека
Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Космос
Роскосмос презентовал новый способ контроля за состоянием ракет
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»
Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня».
Космос
Компания Virgin Galactic начала подготовку космических туристов
Политика
Лукашенко счел ошибкой отказ позвать Путина на годовщину начала войны
Польша совершила ошибку, не пригласив российское руководство на мероприятия в честь 80-й годовщины Второй мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «БелТА».
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Происшествия
Замечание девушке переросло в массовую драку в Дагестане
Разборки «один на один» переросли в массовую драку во дворе одного из медицинских учебных заведений Махачкалы.
Шоу-бизнес
Умер известный британский фотограф Терри О’Нилл
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.