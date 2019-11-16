Экономика

РБКРБКРоссияне стали реже гасить кредиты досрочно

Почему россияне перестали закрывать кредиты досрочно Способность заемщиков гасить долг досрочно снизилась из-за роста финансовой нагрузки, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
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с чего всё началось

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
РБКвчера в 05:01

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Россияне стали реже выплачивать кредиты досрочно

Ведомостивчера в 12:02

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

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Россияне стали реже отдавать долги досрочно

Lenta.ruвчера в 06:57

Россияне в 2019 году реже гасили кредиты, чем за последние 6 лет

Московский Комсомолец Читавчера в 09:36

Жители России стали реже гасить кредиты досрочно

Говорит Москвавчера в 05:54
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
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Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма

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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой под Тамбовом

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Еще большую тревогу вызывает тот факт, что истории болезни не были деидентифицированы, и, по словам информатора нашего издания, программа вызывает серьезные опасения, в том числе связанные с тем, что некоторые сотрудники скачали истории болезни пациентов.
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Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
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Футболисты сборной Англии на выезде разгромили команду Косово в своем заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
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Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу

39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
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СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане

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Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин призвал отстранить члена комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрея Созина из-за его слов в адрес Алексея Миранчука.
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Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева.
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Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной

Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
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Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
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Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР

Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.
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К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
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